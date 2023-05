Thomas Haldenwang a affirmé que le parti de droite Alternative pour l’Allemagne était devenu le principal colporteur de messages pro-Moscou

Les récits décrits par les autorités allemandes comme de la propagande russe gagnent de plus en plus en popularité dans le pays, a affirmé Thomas Haldenwang, le chef du service de renseignement intérieur. Cela est en grande partie dû au parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), estime-t-il.

De récents sondages ont montré que le parti de droite avait atteint son plus haut niveau de soutien en cinq ans.

Apparaissant lundi sur la chaîne de télévision allemande ARD, Haldenwang a déclaré que «Les récits russes sont relayés par des éléments de ce parti.« Il a prévenu que »l’extrémisme de droite peut se développer en Allemagne » et cela « La chanson de Poutine est chantée dans ces cercles.”

Comme exemple d’un tel message, Haldenwang a cité les prétendus efforts de Moscou pour convaincre le public allemand que sa campagne militaire en Ukraine a été lancée à la suite de l’atteinte de l’Occident aux intérêts de sécurité de la Russie.

En savoir plus Le Kremlin dit à WaPo que son histoire de « fuite de documents » est « 100% fausse »

Selon Haldenwang, «de bons canaux vers des segments plus larges de la population» ont été établis par ceux qui poussent des récits supposés pro-russes. Ceux qui colportent une telle prétendue désinformation ont trouvé des moyens traditionnels de la diffuser, estime le chef du renseignement.

« En ce sens, les médias russes ne sont plus nécessaires, mais les médias allemands adoptent ces récits dans cet environnement,», a affirmé le responsable.

Il a poursuivi en accusant la Russie de tenter de déstabiliser la démocratie allemande à plusieurs niveaux, affirmant que le pays est de plus en plus sous pression « de divers côtés, de l’intérieur et de l’extérieur.”

Pendant ce temps, dimanche, le média allemand Bild am Sonntag a publié les résultats d’un récent sondage d’opinion indiquant que l’AfD bénéficie actuellement du soutien de 17 % de la population. Ce chiffre est le plus élevé depuis octobre 2018, souligne l’article.

Le Parti vert, qui fait partie de la coalition au pouvoir « feux de circulation », est soutenu par 14% des Allemands. Les deux autres membres, les sociaux-démocrates et les libres-démocrates, ont obtenu respectivement 21 % et 8 % dans le sondage.

Si des élections générales avaient lieu maintenant, la coalition serait en deçà de la majorité parlementaire, selon le média.

À la fin du mois dernier, l’Office fédéral allemand pour la protection de la Constitution a déclaré que Junge Alternative (JA), l’aile jeunesse de l’AfD, était une organisation extrémiste.

Le conseil d’administration de la JA, à son tour, a décrit la décision comme une tentative d’étouffer « toute forme d’opposition authentique.”

Depuis le début de la campagne militaire russe contre l’Ukraine en février dernier, l’AfD a critiqué à plusieurs reprises les sanctions anti-russes de Berlin comme sapant la propre économie de l’Allemagne. Le parti a également appelé à la fin des livraisons d’armes à Kiev.