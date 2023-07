Les récits d’un soldat texan sur des migrants ensanglantés et évanouis à la frontière américano-mexicaine déchaînent les critiques

AUSTIN, Texas (AP) – Les mesures croissantes du gouverneur du Texas, Greg Abbott, pour arrêter les migrants le long de la frontière américaine avec le Mexique ont fait l’objet d’une vague de nouvelles critiques mardi après qu’un soldat de l’État a déclaré que les migrants avaient été ensanglantés par des barrières de barbelés et que des ordres avaient été donnés. pour priver les gens d’eau dans une chaleur étouffante.

Dans un récit, le Texas Trooper Nicholas Wingate a déclaré à un superviseur qu’après avoir rencontré un groupe de 120 migrants le 25 juin – y compris de jeunes enfants et des mères allaitant des bébés – dans le comté de Maverick, un comté rural frontalier du Texas, lui et un autre soldat ont reçu l’ordre de « pousser les gens se remettent à l’eau pour aller au Mexique.

Le soldat a décrit les actions dans un e-mail daté du 3 juillet comme étant inhumaines.

Travis Considine, porte-parole du ministère de la Sécurité du Texas, a déclaré que les comptes fournis par le soldat faisaient l’objet d’une enquête interne. Il a déclaré que le département n’avait aucune directive ou politique ordonnant aux soldats de retenir l’eau des migrants ou de les repousser dans la rivière.

Les e-mails, obtenus pour la première fois par Hearst Newspapers, ont repoussé la vaste mission de sécurité des frontières du Texas à un moment où Abbott étend la mission en installant une nouvelle barrière flottante sur le Rio Grande. Le républicain a autorisé plus de 4 milliards de dollars de dépenses pour la mission, connue sous le nom d’Opération Lone Star, qui a également inclus le transport par bus de milliers de migrants vers des villes dirigées par les démocrates et l’arrestation de migrants pour intrusion.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré mardi aux journalistes que le récit du soldat, s’il était vrai, était « odieux » et « dangereux ». Les démocrates du Capitole du Texas ont déclaré qu’ils prévoyaient d’enquêter.

« Nous parlons des valeurs fondamentales de qui nous sommes en tant que pays et de l’indécence humaine à laquelle nous assistons », a déclaré Jean-Pierre. « Si c’est vrai, c’est complètement, complètement faux. »

Le représentant républicain Tony Gonzales, dont le vaste district du Congrès du sud du Texas comprend la frontière, a tweeté : « La sécurité des frontières ne devrait pas être synonyme de manque d’humanité.

Dans un cas, selon Wingate, une fillette de 4 ans tentant de traverser des barbelés a été « repoussée » par des soldats de la Garde nationale du Texas conformément aux ordres et l’enfant s’est ensuite évanouie à cause de la chaleur. Les températures dans le comté de Maverick cet été ont atteint les trois chiffres.

Le shérif du comté de Maverick, Tom Schmerber, qui a soutenu l’État dans le déploiement de travailleurs à la frontière, a déclaré qu’il avait été surpris par le récit du soldat.

« Je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’on leur a dit de faire », a déclaré Schmerber. « Cela ne fait pas partie de notre mission. Vous savez, je sais que nous sommes ici pour protéger et servir qui que ce soit, vous savez, que ce soit des immigrants ou des citoyens américains. Mais nous ne ferons de mal à personne. »

Wingate n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail demandant des commentaires mardi. Le département militaire du Texas n’a pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Alors que l’inquiétude et l’indignation suscitées par le récit du soldat montaient mardi, le bureau d’Abbott a publié un communiqué indiquant qu’aucun ordre n’avait été donné « qui compromettrait la vie de ceux qui tentent de traverser illégalement la frontière ». La déclaration n’a pas abordé les comptes spécifiques de Wingate et a défendu la mission frontalière dans son ensemble.

Le communiqué indique que le fil de rasoir « accroche les vêtements », mais n’aborde pas les récits de migrants coupés et ensanglantés par la barrière.

« L’absence de ces outils et stratégies, y compris le fil accordéon qui accroche les vêtements, encourage les migrants à effectuer des traversées potentiellement mortelles et illégales. Grâce à l’opération Lone Star, le Texas continue d’intensifier sa réponse à la crise humanitaire sans précédent à notre frontière sud », indique le communiqué.

La chaîne de courrier électronique avec le soldat comprenait un journal montrant 38 rencontres entre le 25 juin et le 1er juillet avec des migrants ayant besoin d’une assistance médicale, allant de la faiblesse aux lacérations, aux membres cassés et aux noyades dans lesquelles des mesures de sauvetage étaient nécessaires. Une douzaine avaient moins d’un an.

D’autres récits incluaient une femme de 19 ans qui a été retrouvée coupée par le fil et faisant une fausse couche. Les autres avaient des coupures ou des os cassés en raison de l’endroit où les fils étaient placés, selon l’e-mail.

« Nous devons le faire fonctionner correctement aux yeux de Dieu », a écrit Wingate.

En réponse aux récits de Wingate, McCraw a envoyé un e-mail disant que « la priorité de la vie exige que nous sauvions les migrants du mal et nous continuerons à le faire ».

Un échange de courriels séparé obtenu par l’Associated Press en date du 14 juillet montre que McCraw reçoit des photos, initialement envoyées par les douanes et la patrouille frontalière des États-Unis, de blessures causées par le fil pointu placé par des responsables du Texas.

Les images montraient des blessures nécessitant des points de suture ainsi que des mains et des jambes ensanglantées.

___

La journaliste d’Associated Press Valerie Gonzalez à McAllen, au Texas, a contribué à ce rapport.

Acacia Coronado, L’Associated Press