Les récits du duel des manifestations en Arizona se sont terminés par des gaz lacrymogènes

PHOENIX (AP) – Les manifestations devant le Capitole de l’Arizona contre la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade qui s’est terminée par une volée de gaz lacrymogène ont été diversement décrites samedi comme pacifiques ou motivées par des anarchistes résolus à détruire.

La présidente du Sénat républicain, Karen Fann, a publié un communiqué de presse la décrivant comme une insurrection déjouée, tandis que les manifestants l’ont qualifiée de violente réaction excessive de la police qui, selon eux, a agi sans avertissement ni justification.

Selon les déclarations du ministère de la Sécurité publique de l’Arizona, des soldats de l’État ont lancé le gaz alors que certains d’un groupe de 7 000 à 8 000 personnes qui se sont rassemblées au Capitole vendredi soir tentaient de pénétrer dans le Sénat de l’État. Les législateurs travaillaient pour terminer leur session annuelle.

La grande majorité des gens étaient pacifiques et la police de l’État a déclaré qu’il n’y avait eu ni arrestation ni blessé. Alors que les opposants à l’avortement et les partisans du droit à l’avortement étaient là, la plupart de la foule s’est opposée à la décision de la Haute Cour.

La police a tiré des gaz lacrymogènes vers 20h30 alors que des dizaines de personnes se pressaient contre le mur de verre à l’avant du bâtiment du Sénat, scandant et agitant des pancartes soutenant le droit à l’avortement. Alors que la plupart étaient pacifiques, une poignée de personnes frappaient aux fenêtres et une personne a essayé avec force de donner un coup de pied dans une porte coulissante en verre.

C’est alors que les membres de l’équipe SWAT du Département de la sécurité publique stationnés au deuxième étage de l’ancien bâtiment du Capitole ont tiré des gaz lacrymogènes.

Une vidéo prise de l’intérieur du hall du Sénat par la sénatrice républicaine Michelle Ugenti-Rita a montré la scène. Un autre qu’elle a pris quelques instants plus tard a montré la police d’État en tenue anti-émeute formant une ligne à l’intérieur du bâtiment, face aux manifestants de l’autre côté de la vitre.

Elle a déclaré dans une interview à l’Associated Press samedi matin que les manifestants tentaient clairement d’entrer dans le bâtiment verrouillé.

“Ils frappaient agressivement sur les fenêtres d’une manière qui pouvait se briser à tout moment”, a déclaré Ugenti-Rita. « Ce n’était pas un coup à une fenêtre. Je veux dire, ils essayaient de casser les vitres.

Des centaines de manifestants ont pu être vus dans ses vidéos se déplaçant sur la place entre les bâtiments de la Chambre et du Sénat, tandis qu’une centaine étaient plus proches, près du mur de verre à l’avant du bâtiment du Sénat.

“Il n’y avait pas d’autre conclusion qu’ils étaient intéressés à être violents”, a-t-elle ajouté. “Je n’ai pas d’autre plat à emporter que ça. J’ai vu de nombreuses manifestations au cours de mes années, de différentes tailles et formes. Je n’ai jamais vu ça.

La représentante de l’État démocrate Athena Salman de Tempe, cependant, a déclaré que les gazés étaient pacifiques.

“Un groupe de démocrates de la Chambre et du Sénat ont voté pour donner à ces flics une énorme augmentation de salaire”, a déclaré sur Twitter dans un message montrant la police tirant des gaz lacrymogènes. “Certains l’ont même qualifié d’historique. N’oubliez pas que chaque fois que les flics gazent des manifestants pacifiques.

La police d’État a déclaré dans un communiqué que ce qui “a commencé comme une manifestation pacifique s’est transformé en actions anarchiques et criminelles par des masses de groupes dissidents”. Et ils ont dit qu’ils avaient émis plusieurs avertissements pour que les gens partent.

La police a déclaré que du gaz avait été déployé « après que des manifestants aient tenté de briser la vitre » et a ensuite été déployé à nouveau sur une place de l’autre côté de la rue. La police a déclaré que certains monuments commémoratifs de la place avaient été dégradés.

Aucun bris de verre n’était visible au bâtiment du Sénat après la dispersion de la foule.

Les législateurs républicains avaient promulgué une interdiction de l’avortement de 15 semaines en mars malgré l’objection des démocrates minoritaires. Cela reflète une loi du Mississippi que la Cour suprême a confirmée vendredi tout en invalidant Roe. Une loi datant d’avant que l’Arizona ne devienne un État en 1912 qui interdit tous les avortements reste dans les livres, et les prestataires de tout l’État ont cessé de proposer des avortements plus tôt vendredi par crainte de poursuites.

L’incident du manifestant a forcé les législateurs du Sénat à fuir au sous-sol pendant environ 20 minutes, a déclaré le sénateur démocrate Martin Quezada. Des gaz lacrymogènes piquants ont ensuite traversé le bâtiment et les débats ont été déplacés dans une salle d’audience au lieu de la salle du Sénat.

Fann présidait un vote pour un projet de loi controversé sur l’expansion des bons scolaires lorsqu’elle a brusquement interrompu la procédure. Les discours soutenant ou soutenant le projet de loi élargissant le programme de bons scolaires de l’État à l’ensemble des 1,1 million d’élèves des écoles publiques ont été interrompus et le projet de loi a été adopté.

“Nous allons en récréation maintenant, d’accord ?” Fan a annoncé. “Nous avons un problème de sécurité à l’extérieur.”

Le bâtiment n’a jamais été violé, a déclaré Kim Quintero, porte-parole de la direction du GOP au Sénat.

Après que les gaz lacrymogènes ont fait fuir les manifestants, le Sénat s’est réuni pour voter sur ses projets de loi définitifs avant de s’ajourner pour l’année peu après minuit. Une légère odeur de gaz lacrymogène flottait dans l’air.

Jonathan J. Cooper et Bob Christie, The Associated Press