L’existence de récifs coralliens est menacée en raison de la crise climatique. Cependant, une nouvelle étude affirme que les crabes royaux pourraient aider à les sauver en gardant sous contrôle la croissance excessive des algues.

Des chercheurs de l’Université internationale de Floride ont découvert que des expériences sur les Keys de Floride ont montré que le crabe royal des Caraïbes est meilleur que d’autres espèces pour éliminer les algues envahissantes qui menacent les récifs, en le mangeant.

L’étude a révélé que les espèces de crabe réduisaient la couverture d’algues de 50 pour cent, lorsqu’elles étaient introduites dans des parcelles expérimentales sur les récifs coralliens. Une fois que les espèces sont renforcées dans la nature, cela pourrait aider à lutter contre les algues – qui se propagent rapidement en raison du changement climatique, et à restaurer les récifs coralliens, qui devraient disparaissent complètement d’ici 2100.

L’existence de coraux est menacée par la hausse des températures de la mer, ce qui conduit au blanchissement des coraux, ainsi que des eaux plus acides, la pollution, les maladies et plus encore. L’auteur de l’étude Mark Butler, qui est professeur à l’Université internationale de Floride, a déclaré au DailyMail que cette étude avait ouvert une toute nouvelle voie pour la restauration des récifs coralliens.

Il a ajouté qu’en augmentant expérimentalement l’abondance des grands indigènes, crabes herbivores sur les récifs coralliens dans les Keys de Floride, a entraîné un déclin rapide de la couverture d’algues et, au cours d’une année ou deux, a entraîné le retour de petits coraux et de poissons sur ces récifs. Butler estime que des facteurs tels que la surpêche, le changement climatique, les maladies et l’eutrophisation, des eaux trop enrichies entraînant une croissance excessive d’algues ont alimenté la surpopulation d’algues sur les récifs, en particulier dans les Caraïbes, selon les chercheurs.

Butler a en outre ajouté que les macroalgues charnues (algues) qui se produisent sur les récifs coralliens ont plusieurs effets négatifs sur les coraux lorsque les algues sont trop abondantes. Certains de ces effets incluent la prise de place sur le récif qui empêche les nouveaux coraux larvaires de s’installer et de s’établir.

La prolifération d’algues ne permet pas non plus aux coraux la lumière du soleil, dont les propres cellules d’algues symbiotiques du corail ont besoin pour survivre. Les algues libèrent également des produits chimiques qui stressent les coraux, ce qui réduit la reproduction des coraux et les rend plus vulnérables aux maladies.

Selon les chercheurs, de nombreux récifs ont subi un changement de phase écologique dans les eaux des Caraïbes à cause duquel les algues dominent maintenant les récifs autrefois riches en coraux. La prolifération d’algues favorise également la prolifération des éponges de récif qui sont de simples animaux aquatiques avec des squelettes denses, mais poreux, ce qui nuit au cycle de vie des coraux. La recherche a été limitée aux Florida Keys, une chaîne d’îles tropicales s’étendant à environ 120 miles au large de la pointe sud de l’État américain.