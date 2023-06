Les récidivistes demeurent un problème pour la GRC de Kelowna, selon le surintendant

Les récidivistes contre les biens continuent d’avoir un impact important sur la criminalité à Kelowna.

Cependant, le surintendant de la GRC. Kara Triance a déclaré au conseil lors de sa réunion ordinaire du 19 juin que la criminalité signalée avait légèrement diminué pour le premier trimestre de 2023, par rapport à la même période l’an dernier.

Triance a noté que Statistique Canada devrait publier cet été l’Indice de gravité de la criminalité (ICS) 2022.

« Alors que la GRC constate une amélioration des paramètres clés, tels que les introductions par effraction et le vol d’automobiles, depuis l’automne 2022, les chiffres annuels reflètent ceux de 2021 », a-t-elle ajouté. « Par conséquent, aucun changement significatif n’est prévu dans le rapport CSI de cet été par rapport à l’année dernière.

Triance a déclaré que la dotation en personnel continue d’être un défi, mais qu’elle s’est améliorée, ce qui a entraîné plus d’agents dans la communauté aujourd’hui que l’été dernier. Les agents font également face à des appels de service et à des charges de travail plus élevés que dans des communautés de taille similaire à travers la province, a-t-elle expliqué.

Les statistiques de janvier à mars de cette année montrent une baisse des vols qualifiés (-60 %), des vols de voitures (-39,7 %) et des introductions par effraction dans les entreprises (-32,8 %).

Des augmentations ont été observées dans le vol à l’étalage (20,2 %) et la fraude, ainsi que la violence entre partenaires intimes (18,4 %).

« Compte tenu des éléments d’enquête uniques et difficiles de ce type de crime (violence entre partenaires), nous avons formé un certain nombre d’agents en tant qu’enquêteurs spécialisés pour travailler sur ces cas à Kelowna », a déclaré Triance.

Il y a également eu une énorme augmentation des contraventions pour infraction au code de la route (117,7%) avec 316 écrites au premier trimestre 2022 contre 688 pour la même période cette année.

