Les recherches sont en cours pour retrouver une voiture vue roulant à côté de l’adjoint du shérif de Los Angeles qui a été pris dans une embuscade et mortellement abattu, selon les autorités.

Les enquêteurs recherchent une voiture vue dans une vidéo de surveillance circulant à proximité d’un Adjoint du shérif de Los Angeles qui a été pris dans une embuscade et tué par balle dans sa voiture de patrouille au cours du week-end, ont indiqué les autorités.

L’adjoint Ryan Clinkunbroomer, 30 ans, a été abattu samedi alors qu’il était en service à une intersection près du poste du shérif à Palmdale, le Département du shérif du comté de Los Angeles. L’adjoint, qui s’était fiancé quatre jours plus tôt, a été retrouvé inconscient par un civil vers 18 heures et déclaré mort dans un hôpital, a déclaré le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna.

« Ce ou ces lâches se sont suicidés alors qu’il était assis à un feu rouge, attendant de servir notre communauté », a déclaré Luna lors d’une conférence de presse dimanche.

Une vidéo largement diffusée a capturé un véhicule – décrit comme une Toyota Corolla gris foncé de 2006 à 2012 – roulant à côté du véhicule de patrouille de Clinkunbroomer, ont déclaré Luna et le département du shérif dimanche. photos publiées de ce qu’il appelle un « véhicule d’intérêt ». La voiture aurait été utilisée dans la fusillade, a déclaré à CNN une source policière.

La fusillade semble avoir été cibléa déclaré le shérif, même si l’on ne sait pas qui a ouvert le feu sur Clinkunbroomer ni ce qui a motivé l’attaque.

« Il conduisait juste dans la rue », a déclaré Luna samedi, « et sans raison apparente – et nous étudions toujours les raisons spécifiques – quelqu’un a décidé de lui tirer dessus et de l’assassiner, je suppose à ce stade, parce qu’il était en uniforme.

Il y a eu 83 attaques de type embuscade contre les forces de l’ordre en 2023, avec 101 policiers abattus – 15 d’entre eux mortellement, selon un rapport du 5 septembre du ministère de l’Intérieur. Ordre Fraternel de Police. La fusillade de samedi survient trois ans après deux à Los Angeles des députés ont été abattus dans une embuscade dans une gare alors qu’ils étaient assis dans leur véhicule de patrouille.

Adjoint Ryan Clinkunbroomer – Département du shérif du comté de Los Angeles

Le shérif du comté de Los Angeles a supplié le public de partager toute image susceptible de montrer l’attaque de Clinkunbroomer à Palmdale, à environ 60 miles au nord de Los Angeles.

« Regardez votre vidéo et assurez-vous que vous n’avez rien capturé qui pourrait constituer l’énigme manquante pour appréhender le suspect », a déclaré Luna. « Je vous en prie. Quelqu’un a des informations. S’il vous plaît, arrangez les choses.

Une récompense pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars sera offerte pour toute information conduisant à l’arrestation et à la condamnation de la ou des personnes qui ont tué Clinkunbroomer, ont annoncé dimanche les autorités. « Je remets en cause le caractère des gens : trouver cet acte absolument inacceptable et se manifester », a déclaré Luna.

L’adjoint venait de se fiancer

Clinkunbroomer, un membre bien-aimé du département du shérif, « commençait tout juste sa vie », a déclaré samedi le shérif, faisant référence aux récentes fiançailles du défunt adjoint.

Clinkunbroomer travaillait dans le département depuis huit ans et a été transféré au poste du shérif de Palmdale en 2018. Il était agent de formation sur le terrain.

Son père et son grand-père ont tous deux servi dans le département du shérif, a déclaré Luna.

« Le service coulait dans ses veines. Il incarnait les valeurs de courage, d’altruisme et était attaché à la justice », a déclaré Luna dans un communiqué. Facebook poste. « Notre adjoint était un membre dévoué de la famille et un membre précieux de la communauté. »

Josh Campbell, Ashley R. Williams, Michelle Watson, Andy Rose et Lechelle Benken de CNN ont contribué à ce rapport.

Pour plus d’actualités et de newsletters CNN, créez un compte sur CNN.com