Les recherches sont en cours après un accident d’hélicoptère meurtrier près de Dubaï

Un pilote reste porté disparu, ont déclaré des responsables des Émirats arabes unis.

Un pilote a été tué dans un accident d’hélicoptère au large des Émirats arabes unis, a annoncé le régulateur de l’aviation du pays, soulignant que des équipes de secours étaient sur place pour rechercher un deuxième opérateur après avoir trouvé des débris de l’avion.

L’accident a eu lieu jeudi soir dans les eaux proches de la ville côtière d’Umm Al Quwain, juste au nord de Dubaï, peu de temps après le décollage d’un hélicoptère Bell 212 de l’aéroport international Al Maktoum de la ville, selon l’Autorité générale de l’aviation.

« Les équipes de recherche et de secours ont récupéré l’épave. » ont déclaré vendredi des responsables, ajoutant que les secouristes parcouraient le site de l’accident et que « Les recherches sont toujours en cours pour retrouver l’autre pilote disparu. »

Bien que l’hélicoptère impliqué dans l’accident puisse transporter un effectif de 15 personnes, les deux pilotes étaient les seules personnes à bord au moment de l’incident – ​​l’un d’entre eux étant un ressortissant égyptien et l’autre sud-africain. Aucun des deux n’a été identifié, les autorités affirmant seulement qu’un pilote avait été retrouvé mort vendredi soir.

AeroGulf, l’opérateur commercial propriétaire de l’avion, a déclaré que le vol faisait partie de « Opérations de formation de routine entre l’aéroport international d’Al Maktoum et une plate-forme offshore. »

« Nous travaillons avec les autorités aéronautiques et faisons tout notre possible pour recueillir des informations le plus rapidement possible », a déclaré la société dans un communiqué. « En ce moment, nos pensées et nos prières vont à notre équipage et à leurs familles. »