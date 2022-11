Les recherches s’intensifient après le séisme en Indonésie qui a fait 268 morts

CIANJUR, Indonésie (AP) – Plus de sauveteurs et de volontaires ont été déployés mercredi dans les zones dévastées de l’île principale de Java en Indonésie pour rechercher les morts et les disparus d’un tremblement de terre qui a tué au moins 268 personnes.

Avec de nombreux disparus, certaines régions éloignées toujours inaccessibles et plus de 1 000 personnes blessées dans le séisme de magnitude 5,6, le nombre de morts était susceptible de s’alourdir. Les hôpitaux proches de l’épicentre de l’île densément peuplée étaient déjà débordés et les patients branchés à des perfusions intraveineuses étaient allongés sur des civières et des lits dans des tentes installées à l’extérieur, en attendant un traitement supplémentaire.

Plus de 12 000 militaires ont été déployés mercredi pour renforcer les efforts de recherche menés par plus de 2 000 forces conjointes de la police, de l’agence de recherche et de sauvetage et des volontaires, a déclaré Suharyanto, chef de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes.

Suharyanto, qui, comme de nombreux Indonésiens, n’utilise qu’un seul nom, a déclaré que l’aide atteignait des milliers de personnes sans abri qui ont fui vers des abris temporaires où les fournitures ne peuvent être distribuées qu’à pied sur le terrain accidenté.

Des reportages télévisés ont montré des policiers, des soldats et d’autres secouristes utilisant des marteaux-piqueurs, des scies circulaires et parfois à mains nues et des outils agricoles, creusant désespérément dans la zone la plus touchée du village de Cijendil où des tonnes de boue, de rochers et d’arbres ont été laissés par un glissement de terrain.

Des centaines de policiers, de soldats et d’habitants ont creusé les décombres à mains nues, avec des pelles et des houes alors que de fortes pluies entravaient leurs efforts.

Mercredi matin, le gouvernement semblait se concentrer sur la recherche de corps et, dans la mesure du possible, de survivants. Les autorités ont eu du mal à amener des tracteurs et d’autres équipements lourds sur des routes délavées après que le tremblement de terre a déclenché des glissements de terrain qui se sont écrasés sur les hameaux vallonnés.

Néanmoins, les habitants ont déclaré que le gouvernement était lent à réagir au tremblement de terre.

Muhammad Tohir, 48 ans, était assis dans son salon avec sa famille à Cijendil lorsque la catastrophe a frappé. Bien que sa famille ait réussi à s’en sortir, sa sœur et ses deux enfants ont été écrasés par un glissement de terrain, à quelques kilomètres (miles) de sa maison.

“Quand je suis arrivé chez ma sœur, j’ai été dévasté par ce que j’ai vu”, a déclaré Tohir. “Des dizaines de maisons avaient été ensevelies par des glissements de terrain… J’ai l’impression d’être apocalyptique.”

Il a dit que plus de 40 maisons dans le quartier de sa sœur à Cijendil enterrées sous des tonnes de boue avec au moins 45 personnes ont été enterrées vivantes, dont la sœur de Tohir et ses deux enfants.

Tohir, avec d’autres habitants de la région, a recherché les disparus à l’aide d’outils agricoles et a réussi à retirer deux corps enterrés sous 6 mètres (10 pieds) de boue. Deux jours plus tard, le personnel de secours est arrivé pour aider à la recherche.

« Le gouvernement est trop lent pour réagir à cette catastrophe », a déclaré Tohir. “Ils devraient apporter de l’équipement lourd pour accélérer cela”, a-t-il déclaré.

Mais il a dit qu’il n’abandonnerait pas jusqu’à ce qu’ils puissent sortir sa sœur et ses nièces de la boue.

Dans plusieurs zones durement touchées, de l’eau ainsi que de la nourriture et des fournitures médicales ont été distribuées par camions, et les autorités ont déployé du personnel militaire transportant de la nourriture, des médicaments, des couvertures, des tentes de campagne et des camions-citernes.

Des bénévoles et des secouristes ont érigé d’autres abris temporaires pour les personnes sans abri dans plusieurs villages du district de Cianjur.

La plupart étaient à peine protégés par des abris de fortune battus par de fortes pluies de mousson. Seuls quelques-uns ont eu la chance d’être protégés par des tentes recouvertes de bâches. Ils ont dit qu’ils manquaient de nourriture, de couvertures et d’autres aides, alors que des fournitures d’urgence étaient acheminées d’urgence dans la région.

Suharyanto a déclaré que plus de 58 000 survivants avaient été transférés dans des abris et que 1 083 personnes avaient été blessées, dont près de 600 recevaient toujours des soins pour des blessures graves.

Il a déclaré que les sauveteurs avaient récupéré 268 corps dans des maisons effondrées et des glissements de terrain provoqués par le tremblement de terre, et qu’au moins 151 étaient toujours portés disparus. Mais tous les morts n’ont pas été identifiés, il est donc possible que certains des corps extraits des décombres appartiennent à des personnes figurant sur la liste des disparus.

Les opérations de sauvetage se sont concentrées sur une douzaine de villages de Cianjur, où l’on pense toujours que les gens sont piégés, a déclaré Suharyanto.

Lors d’une conférence de presse virtuelle mardi soir, Suharyanto a déclaré que plus de 22 000 maisons à Cianjur avaient été endommagées et que l’agence collectait toujours des données sur les maisons et les bâtiments endommagés dans la ville.

L’Indonésie est fréquemment frappée par des tremblements de terre, dont beaucoup sont beaucoup plus forts que celui de lundi, dont la magnitude devrait généralement causer de légers dégâts. Mais la zone est densément peuplée et les experts ont déclaré que la faible profondeur du séisme et l’insuffisance des infrastructures ont contribué aux graves dommages, notamment les toits effondrés et les gros tas de briques, de béton et de tôle ondulée.

Le tremblement de terre était centré sur le district rural et montagneux de Cianjur, où une femme a déclaré que sa maison avait commencé à « trembler comme si elle dansait ».

Plus de 2,5 millions de personnes vivent dans le district de Cianjur, dont environ 175 000 dans la ville principale du même nom.

La plupart des morts étaient des élèves des écoles publiques qui avaient terminé leurs cours pour la journée et suivaient des cours supplémentaires dans des écoles islamiques lorsque les bâtiments se sont effondrés, a déclaré le gouverneur de Java occidental, Ridwan Kamil.

Le président Joko Widodo s’est rendu à Cianjur mardi et s’est engagé à reconstruire les infrastructures et à fournir une aide gouvernementale pouvant atteindre 50 millions de roupies (3 180 dollars) à chaque habitant dont la maison a été endommagée.

Le pays de plus de 270 millions d’habitants est fréquemment frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur l’arc des volcans et des lignes de faille dans le bassin du Pacifique connu sous le nom de “Ceinture de feu”.

____

L’écrivain d’Associated Press Niniek Karmini à Jakarta, en Indonésie, a contribué à ce rapport.

Andi Jatmiko, Associated Press