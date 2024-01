Les recherches se poursuivent pour retrouver les Navy SEAL portés disparus près de la Somalie

(NewsNation) — Une opération de recherche et de sauvetage se poursuit pour deux Navy SEAL américains qui ont disparu lors d’une mission visant à saisir des missiles de fabrication iranienne sur un bateau à destination des combattants Houthis au Yémen.

Le CENTCOM américain, qui supervise les opérations au Moyen-Orient, a déclaré que des SEAL opérant depuis l’USS Lewis B Puller, appuyés par des hélicoptères et des drones, avaient saisi un navire au large des côtes somaliennes, au sud du Yémen. Ils ont déclaré qu’elle transportait illégalement des pièces d’armes vers les Houthis.





Le Pentagone a déclaré que l’un des SEAL était tombé dans l’océan alors qu’il tentait de monter à bord du petit bateau, et que l’autre SEAL – suivant le protocole – avait sauté après lui pour l’aider.

Les recherches pour retrouver ces hommes se poursuivent en partie parce que les eaux sont chaudes et que le Pentagone pense que les SEAL pourraient être encore en vie.

“La communauté des opérations spéciales dispose de la meilleure formation et des meilleurs atouts pour soutenir cette formation”, a déclaré mardi l’ancien marine de reconnaissance Rudy Reyes dans “Elizabeth Vargas Reports”. « Tant qu’ils ont de l’eau et de telles températures dans l’océan, ils peuvent y arriver. Ce sont les meilleurs nageurs, les meilleurs nageurs de survie au monde. »

Le raid nocturne sur le bateau a été mené jeudi dans les eaux internationales au large des côtes somaliennes, a indiqué le Pentagone. Les objets saisis comprennent des pièces de missiles balistiques et de missiles de croisière antinavires, ainsi que des « composants associés à la défense aérienne ».

Les responsables militaires estiment, sur la base d’une analyse préliminaire, que les mêmes armes ont été utilisées par les Houthis dans leurs attaques contre des navires en mer Rouge.

Reyes a déclaré que monter à bord du petit bateau était probablement une « mission très difficile » pour les SEAL.

« Vous avez un bateau en mouvement, et votre cible est un bateau en mouvement. Vous avez une mer mobile, ces opérations se déroulent dans l’obscurité, tout est mouillé. Nous n’avons aucune idée de la durée du transit… jusqu’à leur véhicule cible. Ils pourraient rester là pendant des heures », a déclaré Reyes. « Il y a beaucoup de pièces mobiles. Il y a aussi de la fatigue.

Alors que les SEAL montaient à bord du bateau cible dans une mer agitée, vers 20 heures, heure locale, un SEAL a été renversé par de hautes vagues et un coéquipier est entré à sa poursuite. Les deux manquent.

Le général Michael Erik Kurilla, commandant du CENTCOM américain a déclaré mardi dans un communiqué de presse une « recherche exhaustive » est en cours pour les localiser.

« Nous prions pour le meilleur et nous nous préparons au pire. Cependant, ces hommes sont extrêmement compétents dans les opérations maritimes », a déclaré Reyes. “Je crois toujours que ces hommes ont une chance d’être en vie, et avec le courage et la détermination du combattant américain, je dois le croire.”

Le producteur numérique de NewsNation, Taylor Delandro, et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.