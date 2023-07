Les recherches se poursuivent pour retrouver le bébé disparu et sa sœur de deux ans emportés par les crues éclair aux États-Unis | Nouvelles américaines

Une recherche désespérée est en cours pour retrouver deux jeunes frères et sœurs qui ont été emportés avec leur mère et leur grand-mère lors d’une crue soudaine près de la ville américaine de Philadelphie.

Les deux enfants, un garçon de neuf mois et sa sœur de deux ans, étaient dans une voiture avec leurs deux parents, leur frère et leur grand-mère, lorsqu’un ruisseau du comté de Bucks, en Pennsylvanie, a éclaté.

Le père et le fils de quatre ans ont « miraculeusement » réussi à échapper aux eaux de crue.

Mais la mère, la grand-mère et les deux jeunes enfants ont été emportés le long du ruisseau.

La mère a ensuite été retrouvée morte – l’une des cinq personnes tuées dans les inondations – tandis que la grand-mère a survécu.

Une équipe de recherche de 100 personnes et de nombreux drones recherchent les frères et sœurs le long du ruisseau – qui se jette dans le fleuve Delaware.

Le chef des pompiers du canton d’Upper Makefield, Tim Brewer, a déclaré que l’effort de recherche serait une « entreprise massive ».

La famille est originaire de Charleston, en Caroline du Sud, et rendait visite à des parents et amis lorsqu’ils ont été pris dans une crue éclair samedi, a déclaré M. Brewer.

« Alors qu’ils tentaient d’échapper aux crues féroces, papa a emmené son fils de quatre ans tandis que la mère et la grand-mère ont attrapé les deux autres enfants », a déclaré le chef des pompiers.

« Cependant, la grand-mère, la mère et les deux enfants ont été emportés par les eaux de crue », a ajouté M. Brewer.

Des crues soudaines ont également frappé certaines parties du New Hampshire, du Massachusetts, du Connecticut, de New York et du New Jersey au cours du week-end.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré dimanche l’état d’urgence. Il prévoit de visiter les zones endommagées de l’État.

Une tornade s’est abattue dimanche matin à North Brookfield, dans le Massachusetts, mais aucun blessé n’a été signalé.

Dans le New Hampshire, une course de Nascar au New Hampshire Motor Speedway a été reportée dimanche en raison des inondations.

Il y a également eu des retards et des annulations dans les aéroports de la région de New York au cours du week-end.