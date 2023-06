Les recherches se poursuivent pour 2 disparus après l’écrasement d’un hélicoptère à Petawawa

Des fleurs ont été placées sur un panneau indiquant la garnison de Petawawa mardi, le jour même où un hélicoptère militaire d’un escadron basé là-bas s’est écrasé à proximité. (Chris Rands/CBC)

Plus de 24 heures après qu’un hélicoptère militaire s’est écrasé dans une rivière au nord-ouest d’Ottawa, les efforts de recherche et de récupération pour retrouver deux membres d’équipage disparus se poursuivent et de nombreuses questions sur ce qui s’est passé cette nuit-là restent sans réponse.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a déclaré qu’un CH-147F Chinook transportant quatre membres des Forces armées canadiennes lors d’un vol d’entraînement s’est écrasé dans la rivière des Outaouais près de la garnison Petawawa juste après minuit mardi.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’un nombre indéterminé de membres d’équipage avaient été tués. Les responsables militaires n’ont pas confirmé que des membres d’équipage aient été tués ou présumés morts.

Deux membres du 450e Escadron tactique d’hélicoptères avaient été portés disparus plus tôt dans la journée, tandis que deux autres ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger et ont été transportés à l’hôpital.

Des militaires – avec un soutien aérien de Petawawa et de la 8e Escadre Trenton – la Police provinciale de l’Ontario (OPP) et des pompiers locaux ont fouillé la région mardi.

Une recherche et un sauvetage se sont transformés en une opération de recherche et de récupération mardi en fin d’après-midi, selon le MDN.

Le maire de Petawawa, Gary Serviss, a déclaré à CBC Radio Matin d’Ottawa Mercredi que la commune est en contact étroit avec la garnison et que les recherches se poursuivent.

Des bateaux avec des personnes en uniforme ont été vus en train de fouiller la rivière tôt mercredi.

Un porte-parole militaire a déclaré à Radio-Canada dans un message texte qu’aucune mise à jour n’était disponible et que l’accent est mis sur le soutien aux familles touchées.

Serviss a déclaré qu’il s’agissait d’une « période extrêmement émouvante » pour la ville, qui entretient des liens étroits avec l’escadron et connaît très bien ses hélicoptères Chinook.

« Chaque jour, vous les entendez et vous les voyez voler. Il n’y a personne dans cette ville qui n’a pas d’association ou de relation avec quelqu’un qui travaille au 450e Escadron. »

Petawawa, Ont., le maire Gary Serviss à l’hôtel de ville mardi. (Sara Frizzell/CBC)

Qu’est-ce que la « recherche et récupération » ?

Le président et chef de la direction d’IAMSAR Solutions, une entreprise canadienne spécialisée dans la recherche et le sauvetage aéronautiques et maritimes, a déclaré que la distinction entre sauvetage et récupération intervient après que trois critères sont remplis.

La première, dit Jean Houde, c’est que la zone de recherche a été largement parcourue.

« Cela signifie que là où nous pensons ou là où les gens au [rescue co-ordination centre] pense que les personnes disparues sont, il a été recherché avec une grande couverture », a-t-il déclaré.

La seconde est que toutes les pistes ont été épuisées.

« Que toute information reçue par le centre de coordination des secours, en termes de rapport d’observation, de rapport de police, de certains membres de la famille, tout a fait l’objet d’une enquête et rien n’en est ressorti. »

Un hélicoptère survole la rivière des Outaouais près de la garnison Petawawa dans l’est de l’Ontario mardi lors d’un effort de recherche et de sauvetage. (Francis Ferland/CBC)

Le troisième facteur se résume aux chances que les personnes portées disparues aient pu survivre.

Houde – qui a également passé 34 ans dans l’Aviation royale canadienne – a déclaré qu’il existe des modèles que les équipes utilisent pour prédire la capacité de survie.

« Ils ne vont normalement pas au-delà de 24 heures dans la plupart des cas. Mais même si un modèle peut dire, vous savez, 24 heures est la capacité de survie maximale, la recherche peut se poursuivre pendant des semaines jusqu’à ce que les autres critères soient remplis », a-t-il déclaré.

« Et quand vous arrivez à ce point, la décision doit être prise car vous ne pouvez pas chercher indéfiniment. »

Houde a déclaré qu’une fois que l’opération devient une récupération, la police prend le relais.

Dans un courriel, un porte-parole de la Police provinciale de l’Ontario a déclaré qu’ils n’avaient « aucune information concernant l’incident en cours ».

Barrières installées dans l’eau

Le MDN a demandé aux plaisanciers d’éviter la rivière près de la base et sa plage Black Bear pour éviter « les matières potentiellement dangereuses de l’avion » et préserver la scène de l’accident.

La ville de Petawawa a cessé d’acheminer l’eau de la rivière des Outaouais vers sa station d’épuration par mesure de précaution et a interdit l’arrosage non essentiel, comme pour les pelouses ou les jardins.

John Felix, directeur des travaux publics de Petawawa, a déclaré mardi que la ville tirait de l’eau de Pembroke et disposait de trois réservoirs d’eau, qui, selon lui, dureraient jusqu’à quatre jours.

Vallée Laurentienne voisine et Pembroke demandé aux habitants de conserver l’eau en raison de la forte demande « alors que nous aidons nos (voisins) en cas d’urgence en cours ».

Mercredi, le maire de Petawawa a déclaré que des matériaux potentiellement dangereux avaient été confinés à l’aide de barrages flottants et qu’il était possible que les restrictions d’eau soient levées.