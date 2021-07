Les recherches se poursuivent au large de l’île grecque à la recherche de migrants disparus

La Grèce est l’une des routes de contrebande privilégiées vers l’Union européenne pour les personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. La grande majorité tente de traverser vers les îles grecques depuis la côte turque voisine dans des canots pneumatiques, mais parfois certains tentent une traversée plus longue dans des bateaux plus grands, quittant parfois la côte de l’Afrique du Nord et espérant contourner complètement la Grèce et se diriger directement vers l’Italie.