Les recherches reprennent pour 12 disparus dans le glissement de terrain en Malaisie

BATANG KALI, Malaisie – Des secouristes utilisant des chiens pisteurs et des excavatrices ont parcouru les décombres et la boue samedi à la recherche d’une douzaine de personnes qui auraient été enterrées dans un glissement de terrain en Malaisie qui a tué 21 autres personnes, dont cinq enfants.

Au total, 21 corps ont été retrouvés, dont cinq enfants et 12 femmes. Une mère et sa petite fille ont été retrouvées en train de s’embrasser dans une scène déchirante, ont déclaré les sauveteurs.

Sept personnes ont été hospitalisées et des dizaines d’autres, dont trois Singapouriens, ont été sauvées indemnes. Les recherches à la ferme dans l’État central de Selangor ont été interrompues pendant quelques heures dans la nuit en raison de la pluie et ont repris tôt samedi pour 12 autres personnes toujours portées disparues.

Portant des casques et portant des pelles et d’autres équipements, les sauveteurs ont travaillé en équipes pour passer au peigne fin des débris jusqu’à huit mètres (26 pieds). Des excavatrices ont été déployées et certaines ont travaillé avec des chiens de sauvetage pour détecter d’éventuels signes de vie et de cadavres. Les responsables ont déclaré qu’environ 450 000 mètres cubes (près de 16 millions de pieds cubes) de débris – assez pour remplir 180 piscines de taille olympique – ont touché le camping.