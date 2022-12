Les recherches reprennent pour 12 disparus dans le glissement de terrain en Malaisie

BATANG KALI, Malaisie (AP) – Des secouristes utilisant des chiens pisteurs et des excavatrices ont parcouru les décombres et la boue samedi à la recherche d’une douzaine de personnes qui auraient été enterrées dans un glissement de terrain en Malaisie qui a tué 21 autres personnes, dont cinq enfants.

Les autorités ont déclaré que 94 personnes dormaient dans un terrain de camping sans licence dans une ferme biologique tôt vendredi lorsque la terre est tombée d’une route à environ 30 mètres (100 pieds) au-dessus du site et couvrait environ 1 hectare (3 acres). La plupart étaient des familles profitant de courtes vacances pendant les vacances scolaires de fin d’année.

Au total, 21 corps ont été retrouvés, dont cinq enfants et 12 femmes. Une mère et sa petite fille ont été retrouvées en train de s’embrasser dans une scène déchirante, ont déclaré les sauveteurs.

Sept personnes ont été hospitalisées et des dizaines d’autres, dont trois Singapouriens, ont été sauvées indemnes. Les recherches à la ferme dans l’État central de Selangor ont été interrompues pendant quelques heures dans la nuit en raison de la pluie et ont repris tôt samedi pour 12 autres personnes toujours portées disparues.

Portant des casques et portant des pelles et d’autres équipements, les sauveteurs ont travaillé en équipes pour passer au peigne fin des débris jusqu’à huit mètres (26 pieds). Des excavatrices ont été déployées et certaines ont travaillé avec des chiens de sauvetage pour détecter d’éventuels signes de vie et de cadavres. Les responsables ont déclaré qu’environ 450 000 mètres cubes (près de 16 millions de pieds cubes) de débris – assez pour remplir 180 piscines de taille olympique – ont touché le camping.

Les autorités ont déclaré que les propriétaires fonciers n’avaient pas de permis pour gérer un terrain de camping. Les autorités sont incapables de déterminer la cause exacte du glissement de terrain, qui s’est produit sans avertissement, mais pensent qu’il pourrait être dû au mouvement des eaux souterraines tandis que les pluies de mousson de fin d’année ont rendu le sol instable.

Les survivants racontant leur calvaire ont déclaré aux médias locaux qu’ils avaient entendu un bruit de tonnerre et senti la terre bouger avant que le sol ne s’effondre sur leurs tentes. Le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les campings du pays situés à proximité des rivières, des cascades et des collines pendant une semaine pour évaluer leur sécurité.

Le camping de Batang Kali, à environ 50 kilomètres (30 miles) au nord de Kuala Lumpur, est un site de loisirs populaire pour les habitants qui souhaitent planter ou louer des tentes à la ferme. Mais les autorités ont déclaré qu’il fonctionnait illégalement depuis deux ans. Il a l’autorisation d’exploiter la ferme mais pas de licence pour exploiter des activités de camping. S’il est reconnu coupable, l’opérateur encourt jusqu’à trois ans de prison et une amende.

The Associated Press