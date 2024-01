Les recherches ne cessent de nous répéter que rester assis est mauvais pour la santé. Voici ce que les experts recommandent pour bouger davantage.

De nouvelles recherches le confirment : rester assis pendant de longues périodes est mauvais pour la santé. Suite à une étude de novembre 2023 qui a révélé que toute activité est meilleure pour votre santé cardiovasculaire que rester assise, la semaine dernière a révélé que les personnes qui passaient la plupart de leur temps assis au travail avaient un risque 16 % plus élevé de mourir, quelle qu’en soit la cause, et un risque 34 % plus élevé de mourir d’une maladie cardiovasculaire.

Le problème, c’est que pour beaucoup d’entre nous, la position assise fait également partie de notre vie grâce aux emplois qui nous lient à des ordinateurs portables et à des chaises de bureau. (Et quand on rentre du travail, le canapé a l’air tellement séduisant.) Alors, comment pouvons-nous nous libérer de nos fesses et réellement bouger ? Voici ce que recommandent les experts.

De combien de mouvement avons-nous besoin si nous sommes assis toute la journée ?

Premièrement : de combien de mouvement avons-nous besoin compenser les effets négatifs de la position assise ? Keith Diaz, professeur agrégé de médecine comportementale au centre médical de l’université de Columbia qui étudie l’importance du mouvement, explique à Yahoo Life que l’idéal est de « bouger toutes les demi-heures pendant cinq minutes ». Si vous faisiez cela, dit-il, vous « réduiriez votre taux de sucre dans le sang de près de 60 % et votre tension artérielle de quatre à cinq points par rapport à si vous étiez assis ». Ce mouvement n’a rien d’extrême non plus — ses recherches ont constaté qu’une marche d’environ 2 mph était suffisante pour contrecarrer les effets de la position assise.

“Votre corps a besoin d’une activation régulière”, explique Diaz à Yahoo Life. “Vos muscles doivent être régulièrement contractés pour qu’ils fonctionnent de manière optimale et fassent les choses qu’ils sont censés faire, comme réguler notre taux de sucre et les lipides ou graisses dans notre sang.”

Pourtant, Diaz est conscient que bouger cinq minutes toutes les demi-heures n’est pas faisable pour tout le monde – que se passe-t-il si vous êtes coincé dans une réunion de travail d’une heure, ou de plus de trois heures ? Oppenheimer dépistage? Selon les recherches de l’équipe de Diaz, même bouger pendant seulement une minute toutes les heures réduisait la tension artérielle autant que cinq minutes toutes les demi-heures. Bien que la glycémie ne se soit pas améliorée par rapport à la position assise, Diaz note qu ‘«il y a eu certains avantages pour la santé». C’est pourquoi Diaz dit aux gens « toutes les demi-heures à toutes les heures, faites une pause dans vos mouvements ». Si vous pouvez faire plus d’une minute toutes les heures, c’est fantastique, et sinon, au moins vous obtenez quelque chose.

Comment intégrer du mouvement dans votre journée sédentaire

Alors, comment exactement introduire ce mouvement ? Les experts conviennent qu’il s’agit de se faufiler dans ce que Diaz appelle des « collations de mouvement » – de petites poussées d’activité – plutôt que d’essayer de s’adapter à une longue période d’exercice. Entraîneur personnel basé à Los Angeles Kollins Ezekh dit à Yahoo Life que vous souhaiterez peut-être essayer des « réunions actives » pendant votre journée de travail. Cela peut signifier discuter avec un collègue lors d’une promenade plutôt qu’à son bureau ou dans une salle de réunion, ou écouter à toutes les mains pendant que vous promenez votre chien.

S’étirer le plus souvent possible à votre bureau ou faire des exercices simples et non perturbateurs comme des marches debout peuvent également vous aider à faire plus de mouvement, dit-il. Et si vous n’arrivez pas à vous en sortir avec ce genre d’exercices au bureau, vous souhaiterez peut-être travailler pendant des pauses plus fréquentes dans l’eau ou aux toilettes.

L’exercice aide également, mais il ne suffit pas à lui seul à prévenir les effets négatifs potentiels sur la santé associés à une position assise prolongée, prévient Diaz. “Ce n’est pas aussi simple que ‘Je fais de l’exercice toute la journée, je peux cocher cela et je n’ai pas besoin de bouger le reste de la journée'”, dit-il. Même les marathoniens qui restent assis une grande partie de la journée, note-t-il. , courent un plus grand risque de maladies comme les maladies cardiaques, le cancer et la mort prématurée. L’idéal, dit-il, est que vous soyez à la fois « un sportif et un actif tout au long de la journée ».

Le suivi de vos pas peut vous aider à voir combien vous bougez

Une façon de suivre vos mouvements tout au long de la journée consiste à examiner le nombre de pas que vous faites. Ne comptez pas sur ce nombre exagéré de 10 000 pas comme idéal : entraîneur personnel Tony Coffey, animateur du podcast Trucs de fitness (pour les gens normaux), explique à Yahoo Life que « fixer un objectif de nombre de pas doit être relatif, car en fonction de votre travail, fixer un objectif de pas comme 10 000 peut ne pas être réaliste ». Au lieu de cela, il recommande d’examiner votre nombre de pas actuel et de viser à l’augmenter de 2 000 à 3 000 pas. « Cela pourrait être fait en ajoutant simplement 10 minutes de marche après chaque repas, ou en faisant une petite marche de 30 minutes après la fin de votre journée de travail avant de commencer vos activités du soir », explique-t-il.

Un tapis roulant sous un bureau debout, dit Coffey, « peut être particulièrement utile si votre travail rend difficile de s’éloigner de l’ordinateur toute la journée pour sortir se promener tout au long de la journée ». Assurez-vous simplement que vous êtes capable de faire votre travail et de garder votre équilibre, de peur que cela ne soit trop perturbateur.

