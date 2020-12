Quand les gens disent que 2020 est une année qui restera dans l’histoire, ce n’est en aucun cas une exagération.

Cette année a été mémorable pour une multitude de raisons, certaines bonnes et d’autres terriblement mauvaises. Tout a commencé sur un bas certain, avec Kobe Bryant et sa fille, Gianna, périssant avec sept autres dans un accident d’avion.

Bien qu’il semblait impossible que les choses s’améliorent à l’époque, l’ambiance s’est rétablie lorsque la saison des récompenses est arrivée. Grâce aux nombreux remises de prix, le réalisateur Bong Joon Ho est arrivé sur les lieux avec le casting de Parasite, prouvant qu’un film peut unir les gens d’une manière vraiment sans précédent.

À l’approche du printemps, des moments semblaient passer dans un flou, avec un seul mot qui ressort: coronavirus. À l’époque, c’était un virus mystérieux qui faisait enfermer les gens et regarder tout et n’importe quoi, y compris le documentaire Netflix. Roi tigre.

Et bien que tout cela semble être arrivé il y a toute une vie, Google est là pour nous rappeler qu’il y a quelques mois à peine ces sujets ont fait la une des journaux.