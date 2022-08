Les recherches Google pourraient aider les scientifiques à suivre les effets du changement climatique | Actualités scientifiques et techniques

Selon les scientifiques, les recherches sur Google pourraient fournir la clé pour garder un œil sur les effets du changement climatique.

Saviez-vous que ce que vous demandez au plus grand moteur de recherche du Web pourrait fournir des informations précieuses aux personnes qui tentent de suivre ce qui se passe sur notre planète ?

Non, pas de recherches de recettes de pâtes ou de chats dans diverses situations difficiles – les questions des gens sur les tiques qui pourraient donner des informations clés sur leurs populations et leurs mouvements, des indicateurs de changement climatique.

La sagesse conventionnelle de ces dernières années a été que le changement climatique engendrera plus de tiques et de maladies transmises par les tiques dans les pays du Nord comme le Danemark.

Cependant, les connaissances actuelles sur la propagation des maladies transmises par les tiques sont limitées.

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, une surveillance beaucoup plus poussée des tiques et d’autres maladies à transmission vectorielle est nécessaire – en partie pour mesurer les effets du changement climatique, ainsi que pour surveiller la propagation de maladies telles que la maladie de Lyme. et l’encéphalite à tiques.

Mais garder un œil sur les populations de tiques reste notoirement difficile, selon Per Moestrup Jensen, professeur agrégé au département des plantes et de l’environnement de l’Université de Copenhague.

“Le GIEC dit que nous avons désespérément besoin d’une surveillance. Mais d’où diable pouvons-nous l’obtenir?” il a dit.

“Habituellement, vous traînez un bâton avec un drapeau sur le sol et comptez combien de tiques se déposent sur le drapeau.

“Dans un bon jour, nous pouvons examiner 1000 m2. Mais nous n’avons aucun moyen de sortir et de collecter des tiques à une échelle qui ressemble à une surveillance. Google Trends propose un raccourci.”

Il faisait partie d’une équipe de chercheurs qui ont extrait des données sur le moment où, au cours de l’année, les Danois et les populations de neuf autres pays européens ont recherché le mot “tique” pendant dix ans.

En faisant correspondre leurs découvertes avec les données météorologiques, ils ont analysé si les recherches Google s’alignaient sur les tendances saisonnières des tiques dans les endroits spécifiques et les variations climatiques respectives.

La durée d’activité des tiques dépend de la température.

Lire la suite:

La sécheresse frappe plus de la moitié de l’Europe – voici les conséquences

Le professeur Jensen a déclaré que le fait que de nombreuses personnes mordues par des tiques recherchent des informations à ce sujet sur Google permet aux chercheurs d’observer où dans le monde elles sont recherchées et quand.

“En regardant à travers l’Europe, il existe une corrélation très claire entre les recherches de tiques sur Google et les variations de température locales.

“Cela confirme nos croyances sur les schémas saisonniers des tiques.”

Il a ajouté: “Alors, voici une demande: si vous vous faites piquer par une tique et que vous n’êtes pas sûr de quoi que ce soit, recherchez en ligne.

“Vous découvrirez forcément plein d’informations utiles. Parce qu’en même temps, vous contribuerez à faire avancer la recherche scientifique.”

La recherche a été publiée dans la revue Insects.