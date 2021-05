Les recherches d’Odisha proposent un chariot pour aider le personnel hospitalier à transporter plus rapidement les bouteilles d’oxygène

Alors que l’Inde se bat contre une crise sans précédent de pénurie d’oxygène alors que la flambée de la deuxième vague de Covid-19 submerge les secteurs de la santé et de la production, plusieurs bons samaritains tentent de contribuer à la crise dans le pays. Dans la plupart des régions du pays, il y a une course folle pour l’oxygène. Dans cette deuxième vague de pandémie Corona, plus de 3 lakh personnes sont ajoutées à la liste des personnes infectées chaque jour et elle fait plus de deux mille vies par jour. L’indisponibilité d’oxygène est une cause majeure de décès cette fois-ci, disent les médecins. Parallèlement à l’augmentation du nombre de patients, les médias sociaux voient également un nombre accru d’appels SOS, et plusieurs États signalent une crise d’oxygène – des hôpitaux aux patients isolés à domicile. Le ministère de l’Intérieur a toutefois déclaré lundi dernier que l’Inde disposait d’un stock suffisant d’oxygène médical, mais que le problème était son transport des États producteurs vers les zones à forte demande.

Alors que la crise de l’oxygène se rencontre au niveau de la production, des chercheurs de l’Institut de formation industrielle de Berhampur, Odisha ont trouvé une solution pour transporter des bouteilles lourdes à l’intérieur des locaux avec une nouvelle invention. Le professeur Rajat Kumar Panigrahi, le directeur de l’institut, avec une équipe de cinq membres, a pu concevoir un dispositif semblable à un chariot pour déplacer les cylindres. Alors qu’un modèle de démonstration est utilisé à l’hôpital de fortune de l’institut, cinq autres sont en cours de fabrication pour être utilisés dans les hôpitaux de soins COVID de la ville.

«La semaine dernière, une de ces installations a été installée sur le campus de l’ITI. Ici, j’ai remarqué que les ouvriers apportant des bouteilles d’oxygène refusaient de les décharger à l’intérieur des locaux, par crainte de transmission du virus. Une fois qu’ils ont été laissés à l’entrée, les lourds cylindres ont été transportés par quelques membres du personnel de l’hôpital avec l’aide de familles s’occupant de leurs proches, « Professeur Panigrahi Raconté La meilleure Inde.

Le chariot, qui mesure 2,7 pieds de haut, peut supporter plus de 160 kilogrammes de poids et naviguer sur un terrain accidenté. «Une chaîne métallique a également été installée pour maintenir le cylindre en place sur le chariot. Cela garantit qu’il ne bascule pas en se déplaçant », a-t-il ajouté.

La crise de l’oxygène a vu un flux de soutien de partout en Inde: à un moment où les bouteilles d’oxygène sont difficiles à trouver et le peu qui sont disponibles, sont vendues pour autant que Rs 30000 sur le marché noir, Manoj Gupta, un Un homme d’affaires du district de Hamirpur remplit des bouteilles d’oxygène pour un coût de seulement Rs 1 pour le traitement des patients positifs au coronavirus. Propriétaire de l’usine Rimjhim Ispat dans la zone industrielle de Sumerpur à Hamirpur, Gupta a jusqu’à présent rempli plus de 1000 bouteilles d’oxygène pour Rs 1 uniquement dans son usine d’embouteillage pour sauver la vie de centaines de patients Covid.

À Mumbai, Shahnawaz Sheikh de Malad a vendu sa précieuse Ford Endeavour de Rs 22 lakh pour collecter des fonds pour acheter des bouteilles d’oxygène. Il a pu en acheter 160 et a commencé à travailler pour aider les gens.

Un sikh Gurdwara de Ghaziabad-Indirapuram a lancé un «oxygène langar» pour aider ces patients, en aidant à remplir gratuitement les bouteilles. Le «oxygène langar» du gurdwara pour les patients COVID-19 promet de fournir de l’oxygène dans ses locaux aux patients jusqu’au moment où ils ne trouve pas de lit pour soi à l’hôpital. Ils ont également lancé un numéro d’assistance téléphonique pour que les gens puissent appeler et réserver une bouteille d’oxygène.

