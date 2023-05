Les recherches de voyages internationaux en provenance d’Inde se multiplient – découvrez où trouver

« Les données montrent une forte reprise du trafic national et international par rapport à 2019 avec … une croissance positive de la capacité prévue au prochain trimestre », a déclaré.

« L’ensemble est en plein essor », a-t-il déclaré. « Inde sortant [travel] croît beaucoup plus vite que tout autre. »

Mais ce sont les voyageurs indiens qui recherchent des voyages internationaux plus rapidement que les voyageurs de n’importe quel autre marché du monde, a déclaré le PDG d’Agoda, Omri Morgenshtern, à CNBC Travel.

De janvier 2019 à la mi-mai de cette année, les recherches d’hôtels et de vols par les voyageurs indiens en Indonésie ont augmenté de 256 %, de 215 % à Singapour et de 147 % en Thaïlande, selon les données d’Agoda.

La Thaïlande, Singapour et l’Indonésie sont les meilleurs choix pour les voyageurs indiens.

« Le Vietnam est une destination qui n’est pas très éloignée de l’Inde et toujours dans la région de l’ASEAN. C’est juste à quatre ou cinq heures de vol de la plupart des régions du pays », a déclaré Suri.

« Le Vietnam fait partie des cinq premières destinations et il n’y était jamais en 2019 », a déclaré Morgenshtern.

Mais Morgenshtern s’attend à ce que l’intérêt pour les voyages en Asie de l’Est augmente bientôt. Il a également noté deux autres marchés chers qui sont populaires parmi les Indiens – les États-Unis et le Royaume-Uni.

« Les voyages vers l’Asie du Sud-Est explosent complètement, mais les pays d’Asie de l’Est sont des destinations beaucoup plus chères », a déclaré Morgenshtern.

Les recherches d’hôtels et de vols vers le Japon et Taïwan ont chuté par rapport à 2019, selon les données d’Agoda. Mais les recherches pour la Corée du Sud ont augmenté depuis avant la pandémie.

Qu’il s’agisse d’une courte escapade en Asie ou de longues vacances en Europe, les Indiens dépensent de l’argent. Et ils dépensent gros.

« Il y a cette perception que le pouvoir économique du voyageur indien est très faible. C’est peut-être vrai au niveau national, mais en ce qui concerne l’étranger, je pense en fait que c’est à égalité avec les Chinois lorsqu’ils visitent d’autres pays asiatiques », a déclaré Morgenshtern d’Agoda.

L’année dernière, les voyageurs indiens ont dépensé environ 30 % de plus en hébergement pour leurs voyages internationaux qu’avant la pandémie, et 20 % de plus que le client chinois moyen, selon les données d’Agoda.