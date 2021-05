Les recherches contrôlent les pièges à mouches Venus à l’aide d’une application pour smartphone

Des chercheurs de Singapour ont trouvé un moyen de contrôler un piège à mouches Vénus à l’aide de signaux électriques provenant d’un smartphone, une innovation qui, espèrent-ils, aura une gamme d’utilisations allant de la robotique à l’utilisation des plantes comme capteurs environnementaux. Luo Yifei, chercheur à l’Université technologique Nanyang de Singapour (NTU), a montré dans une démonstration comment un signal d’une application pour smartphone envoyé à de minuscules électrodes attachées à la plante pouvait fermer son piège comme il le fait lorsqu’il attrape une mouche.

«Les plantes sont comme les humains, elles génèrent des signaux électriques, comme l’ECG (électrocardiogramme) de nos cœurs», a déclaré Luo, qui travaille à l’école des sciences et du génie des matériaux de NTU.

«Nous avons développé une technologie non invasive pour détecter ces signaux électriques à la surface des plantes sans les endommager», a déclaré Luo.

Les scientifiques ont également détaché la partie piège du piège à mouches Vénus et l’ont attaché à un bras robotique afin qu’il puisse, lorsqu’il reçoit un signal, saisir quelque chose de mince et léger comme un morceau de fil. De cette façon, l’usine pourrait être utilisée comme un «robot doux», disent les scientifiques, pour ramasser des objets fragiles qui pourraient être endommagés par des pinces industrielles, tout en étant plus respectueux de l’environnement.

La communication entre les humains et les plantes n’est pas nécessairement à sens unique.

L’équipe de recherche NTU espère que sa technologie pourra être utilisée pour détecter les signaux des plantes concernant des anomalies ou des maladies potentielles avant l’apparition de symptômes à part entière.

«Nous explorons l’utilisation des plantes comme capteurs vivants pour surveiller la pollution de l’environnement comme les gaz, les gaz toxiques ou la pollution de l’eau», a déclaré Luo, qui a souligné qu’il y avait un long chemin à parcourir avant qu’une telle technologie végétale puisse être utilisée commercialement.

Mais pour Darren Ng, passionné des plantes carnivores et fondateur de SG VenusFlytrap, un groupe qui vend les plantes et propose des conseils de soins, la recherche est la bienvenue.

«Si la plante peut nous répondre, peut-être que cultiver toutes ces plantes sera encore plus facile», dit-il.

Ces «plantes-robots» et ces cultures télécommandées de piège à mouches Vénus pourraient indiquer aux agriculteurs qu’ils sont touchés par la maladie après que les scientifiques aient mis au point un système de haute technologie pour communiquer avec la végétation. Les chercheurs pensent qu’une telle technologie pourrait être particulièrement utile alors que les cultures sont en augmentation menaces du changement climatique.

Les scientifiques savent depuis longtemps que les plantes émettent des signaux électriques très faibles, mais leurs surfaces inégales et cireuses rendent difficile le montage efficace des capteurs.

En 2016, une équipe du Massachusetts Institute of Technology a transformé les feuilles d’épinards en capteurs capables d’envoyer une alerte par e-mail aux scientifiques lorsqu’ils détectent des matières explosives dans les eaux souterraines.

(Avec la contribution de Reuters)

