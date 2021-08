Les receveurs du vaccin J&J Covid peuvent obtenir des injections Pfizer ou Moderna supplémentaires à San Francisco

Les gens font la queue sur le site de vaccination de masse du Moscone Convention Center de San Francisco qui a ouvert ses portes aujourd’hui pour les travailleurs de la santé et les personnes de plus de 65 ans le 5 février 2021 à San Francisco, en Californie.

Le ministère de la Santé publique de San Francisco et le Zuckerberg San Francisco General Hospital ont déclaré mardi qu’ils autorisaient les patients qui ont reçu le vaccin Covid-19 à dose unique de Johnson & Johnson à recevoir une deuxième injection produite par Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Les destinataires de J&J peuvent faire des demandes spéciales pour obtenir une « dose supplémentaire » d’un vaccin à ARNm, ont déclaré les responsables de la santé de la ville dans un communiqué à CNBC, refusant d’appeler les deuxièmes injections « des rappels ». Le vaccin de J&J ne nécessite qu’une seule dose et les receveurs sont considérés comme complètement vaccinés deux semaines après avoir reçu le vaccin.

Lors d’un appel avec des journalistes plus tard mardi, les responsables de la santé de San Francisco ont déclaré qu’ils autorisaient les patients à recevoir des injections supplémentaires en raison du nombre élevé de demandes qu’ils recevaient des résidents. Ils ont maintenu que le vaccin de J&J est très efficace contre le virus et ses variantes.

« Nous avons reçu des demandes basées sur des patients parlant à leurs médecins et c’est pourquoi nous autorisons les aménagements », a déclaré Naveena Bobba, directrice adjointe de la santé au département de la santé publique de San Francisco.

Les responsables de la santé ont déclaré qu’ils ne recommandaient pas les injections de rappel pour le moment, conformément aux directives des Centers for Disease Control and Prevention.

« Cette décision ne représente pas un changement de politique pour la SFDPH », a déclaré le service de santé publique dans un communiqué. « Nous continuons de nous aligner sur les directives des Centers for Disease Control and Prevention et ne recommandons pas de injection de rappel pour le moment. Nous continuerons à examiner toutes les nouvelles données et à ajuster nos directives, si nécessaire. »

Le CDC ne recommande actuellement pas aux Américains de mélanger les injections de Covid dans la plupart des circonstances, et les responsables fédéraux de la santé affirment que les doses de rappel des vaccins ne sont pas nécessaires pour le moment.

L’annonce des responsables de la santé de San Francisco intervient alors que certains Américains disent qu’ils trouvent des moyens d’obtenir des doses supplémentaires de vaccins Covid – certains allant même jusqu’à recevoir les injections supplémentaires de différentes sociétés – en raison de préoccupations concernant la variante delta hautement contagieuse.

Le Dr Angela Rasmussen, virologue à l’Université de Georgetown, a déclaré à CNBC le mois dernier qu’elle avait reçu un rappel du vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech fin juin, deux mois après avoir reçu la dose unique de J&J. Elle s’inquiétait de son niveau de protection contre le delta après que des études aient suggéré qu’une seule dose d’un vaccin Covid n’était pas adéquate.

Depuis que Rasmussen a reçu son rappel, une nouvelle étude a suggéré que le vaccin J&J est beaucoup moins efficace contre les variantes delta et lambda que contre le virus d’origine. Les chercheurs qui ont dirigé l’étude, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, disent maintenant qu’ils espèrent que les bénéficiaires de J&J recevront éventuellement un rappel des vaccins Pfizer ou Moderna.

Certes, la nouvelle recherche est en contradiction avec une étude de la société, qui a révélé que le vaccin est efficace contre le delta, en particulier contre les maladies graves et l’hospitalisation, même huit mois après l’inoculation. Il est susceptible de relancer le débat sur le mélange et l’appariement des clichés aux États-Unis alors que la variante delta hautement contagieuse continue de se propager à travers les États-Unis.

J&J n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’annonce du département de la santé publique de San Francisco.