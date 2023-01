Les recettes de Nigel Slater pour les muffins du petit-déjeuner et les gâteaux au kipper avec sauce à l’aneth

Peu de choses galvanisent l’appétit comme une promenade avant le petit-déjeuner un matin d’hiver. De retour à la maison, journal et miche de pain à la main, c’est alors que la plaque de cuisson est allumée, le café allumé et la table de la cuisine devient la meilleure place du monde. S’il y a des invités, il y aura quelque chose de plus qu’un sandwich au bacon dans nos assiettes. Parfois, il peut y avoir les petits gâteaux de poisson dodus que j’ai faits cette semaine. Des coussins dorés croustillants de poisson fumé et de purée de pommes de terre, bons pour le petit déjeuner ou le dîner, mangés avec un pot de cornichons zappés sur le côté.

La recette est utile dans la mesure où vous pouvez la préparer la veille, en tapotant les gâteaux en rondelles et en les laissant au réfrigérateur pendant la nuit. J’utilise des filets préparés pour éviter la tâche délicate d’extraire les os fins qui se cachent de chaque côté d’un kipper entier. Le temps est gagné, mais je regrette plutôt de ne pas voir l’or, l’argent et le noir chatoyants du splendide poisson fumé épanoui.

Il peut également y avoir de la bouillie nature ou aux fruits, ou peut-être des muffins dodus avec des graines et de l’avoine. Le mariage des framboises et de l’avoine est probablement mieux apprécié dans un cranachan d’automne, où les deux sont superposés dans un verre à vin avec de la crème fouettée et du whisky pour le dessert, mais je les connais mieux en tant que partenaires du petit-déjeuner.

Par un matin d’hiver gris, lorsque les pommes et les poires sont les bienvenues mais sont devenues omniprésentes, une éclaboussure de baies pourpres – bien que sortant du congélateur – est un spectacle réjouissant dans un bol de Bircher muesli ou clouté dans une crêpe à la ricotta.

Pour le week-end, j’ai jeté une poignée de baies congelées dans un lot de muffins à l’avoine et, en glissant dans les gâteaux chauds du petit déjeuner avec leur couronne croquante de graines de pavot bleu, j’étais plutôt content d’avoir eu. Nous avons mangé le reste du lot, brièvement réchauffé, pour égayer un lundi matin parky.

Muffins pour le petit déjeuner

Il est habituel de laisser n’importe quel gâteau se déposer et refroidir avant de le manger, mais je recommande que ces petits muffins pour le petit-déjeuner soient consommés dès qu’ils sont cuits. Le zeste d’orange révèle la saveur des framboises, les graines de pavot ajoutent un croquant bienvenu. Ils ne sont pas sucrés, donc si vous le souhaitez, ajoutez une cuillère à soupe supplémentaire de sucre. J’aime les servir avec de la confiture d’abricot. Donne 9

farine 275g

levure chimique 2 cuillères à café

sucre semoule 2 cuillères à soupe

œufs 3

zeste d’orange râpé 2 cuillères à café bombées

kéfir 175ml

Pomme 1

framboises 125g (congelé ou frais)

flocons d’avoine 40g

graines de coquelicot 1 cuillère à soupe

Réglez le four à 200°C/thermostat 6. Chemisez un moule à pain ou à muffins à neuf trous avec

étuis en papier.

Tamiser la farine et la levure chimique dans un grand bol, puis incorporer le sucre semoule. Casser les œufs dans un petit bol, ajouter le zeste d’orange râpé, puis battre légèrement pour mélanger. Incorporer le kéfir.

Râpez grossièrement la pomme. Pliez le mélange de farine et d’œufs ensemble légèrement mais complètement, en vous assurant qu’il n’y a pas de poches de farine. Ajouter la pomme râpée, les framboises et tout sauf 2 cuillères à soupe d’avoine, en remuant doucement.

Versez la pâte dans les caissettes à pain, saupoudrez les graines de pavot et les flocons d’avoine réservés, puis faites cuire environ 20 à 25 minutes jusqu’à ce qu’ils soient gonflés. Les sommets doivent être élastiques lorsqu’ils sont pressés avec votre doigt. Laisser reposer brièvement avant de déguster. A déguster tiède, avec un peu de confiture en accompagnement.

Gâteaux de kipper avec sauce à l’aneth

“Vous pouvez les préparer la veille, en tapotant les gâteaux en rondelles et en les laissant au réfrigérateur toute la nuit”: des gâteaux de kipper avec de la sauce à l’aneth. Photographie: Jonathan Lovekin / L’observateur

Je fais une vinaigrette de style gravadlax avec du miel, de l’aneth et de la moutarde pour accompagner ces gâteaux de poisson fumé, mais un bol de cornichons au pain et au beurre ou même des cornichons marinés directement du pot est une alternative convenablement piquante.

Donne 12

pommes de terre farineuses 400g

le beurre 30g

filets de hareng 400g

aneth une poignée

huile d’arachide pour la friture peu profonde

Pour la sauce:

miel coulant 2 cuillères à café

moutarde à grains 1 cuillère à soupe

vinaigre de cidre 1 cuillère à soupe

huile végétale ou d’arachide 3 cuillères à soupe

aneth 2 cuillères à soupe bombées, hachées

Épluchez les grosses pommes de terre farineuses, coupez-les en quartiers, puis faites-les bouillir dans de l’eau salée jusqu’à ce qu’elles soient tendres, environ 12 à 20 minutes. Égouttez les pommes de terre, versez-les dans le bol d’un mixeur et battez-les avec le beurre pour obtenir une consistance lisse mais ferme.

Mettez les filets de kipper dans une cruche ou un bol résistant à la chaleur et versez une bouilloire d’eau bouillante dessus. Laisser reposer au moins 10 minutes jusqu’à ce qu’ils aient ramolli, puis égoutter et émietter le poisson. J’ai tendance à laisser le poisson en petits morceaux de la taille d’un timbre-poste plutôt qu’en fine purée.

Pliez le poisson dans la pomme de terre chaude avec une poignée d’aneth haché et un assaisonnement généreux de sel et de poivre noir. Laisser refroidir un peu le mélange, puis façonner des galettes grossières. J’en fais 12 de la taille de grosses balles de golf, je les aplatis légèrement, puis je les laisse refroidir et se raffermir.

Mettez le miel, la moutarde, le vinaigre, l’huile et l’aneth dans un bocal à vis, serrez le couvercle et agitez quelques secondes pour mélanger les ingrédients.

Faites frire les gâteaux dans de l’huile chaude peu profonde pendant environ cinq minutes de chaque côté.

Les égoutter sur du papier absorbant en les gardant au chaud dans le four si vous les faites par lots.

Servir les croquettes de poisson chaudes avec un bol de vinaigrette à côté.

