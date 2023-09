Les recettes de Nigel Slater d’aubergines braisées et de champignons frits avec sauce au sésame

TLes quelques aubergines que j’ai cultivées étaient éclipsées par la beauté de leurs fleurs mauves et blanches et de leurs feuilles veloutées. Le fruit lui-même était amer d’une manière que les aubergines cultivées commercialement ne le sont plus de nos jours. J’ai dû sortir le pot à sel et laisser reposer les gros fruits noirs violets pendant que le sel ramollissait leur chair et extrayait l’amertume de leur jus.

J’en achète maintenant, des gros types dans les magasins turcs ou des plus minces et élégants dans les magasins d’alimentation indiens un peu plus loin. Les deux sont bons pour les grillades, mais les plus gros sont parfaits pour les braisages ou les ragoûts : plus de chair, moins de peau, ils se fondent donc en gourmandise.

Les aubergines réagissent à la cuisson lente, soit farcies de tomates, d’oignons et de leur propre chair hachée, soit braisées, avec quelque chose d’aigre (j’ai choisi des citrons marinés) et d’épicé (piments et ail.) Elles s’effondrent en une masse soyeuse et épongent l’huile et aromatiques avec lesquels ils sont cuisinés. Sans huile d’olive, ils ne sont rien.

Je les préfère surtout braisés avec un peu de bouillon. Les jus qu’ils produisent au four sont le véritable point fort : riches en huile d’olive et en citrons salés et aigres avec un soupçon de tomate et des notes de fond de piment et d’ail. Vous l’épongez de votre assiette avec des morceaux de pain déchiquetés arrachés à un pain blanc, qui gonflent et ramollissent avec le jus comme le pain sur un pudding d’été.

J’ai fait frire des petits champignons cette semaine. La pâte, légère et façon tempura, tient à peine, formant des petits enchevêtrements croustillants et délicats de girolles, de shiitake frais tranchés et de la variété shimeji qui ressemblent à des chapeaux de fée. Croustillants sortis de la friteuse, ils ont besoin d’une trempette, qui peut être aussi simple que de la sauce soja ou du ponzu. J’ai préparé une trempette légèrement plus complexe avec des graines de sésame, du vinaigre de riz et du soja noir.

Aubergines braisées au citron confit et basilic

Doux et succulent, il dégage une agréable acidité du citron confit et une chaleur satisfaisante des notes sous-jacentes du piment. Je voulais que ce soit servi chaud, mais j’ai trouvé qu’il était également bon à température ambiante – peut-être même meilleur. Pour 4 personnes

aubergines 2 (1kg)

huile d’olive 125 ml

ail 3 clous de girofle

courgettes 450g

feuilles de laurier 2

piment séché 1

tomates 125g

citrons confits 1

bouillon de légumes 200 ml

olives noires 12

Pour l’huile de basilic :

feuilles de basilic 10g

huile d’olive 50 ml

jus de citron quelques gouttes

Préchauffer le four à 180°C/thermostat 4. Si les aubergines sont grosses, coupez-les en deux dans le sens de la longueur, puis en morceaux courts et épais. S’ils sont plus fins, coupez-les en disques d’environ 2 cm d’épaisseur.

Faites chauffer l’huile dans une poêle profonde, ajoutez autant de morceaux d’aubergines que possible, puis laissez-les cuire, partiellement recouverts d’un couvercle, jusqu’à ce qu’ils soient légèrement colorés. Retournez-les de temps en temps. Retirez-les et faites cuire les aubergines restantes en ajoutant un peu d’huile si nécessaire. Épluchez et coupez les gousses d’ail.

Tranchez grossièrement les courgettes. Si vous avez la chance d’en trouver à peine plus gros qu’un doigt, coupez-les une seule fois, en deux dans le sens de la longueur. Au fur et à mesure que vous retirez le deuxième lot d’aubergines, faites revenir les courgettes quelques minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées pâles (elles ramolliront davantage au four).

Remettez les morceaux d’aubergines dans la poêle, puis ajoutez les feuilles de laurier, le piment séché et les tomates. Coupez le citron confit en petits morceaux et incorporez-le aux aubergines et poursuivez la cuisson 5 minutes, puis assaisonnez avec du sel et du poivre noir moulu.

Versez le bouillon, portez à ébullition, puis enfournez et faites cuire au four pendant 40 à 50 minutes jusqu’à ce que le tout soit tendre et juteux. Une dizaine de minutes avant qu’ils ne soient prêts, parsemez-y les olives. Arrosez d’huile de basilic avant de servir.

Champignons frits à la sauce sésame

«Utilisez des variétés de champignons plus petites et plus délicates qui cuiront jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes dans la pâte fine presque absente». Photographie : Jonathan Lovekin/The Observer

Utilisez un mélange de champignons, les plus gros déchirés ou coupés en petits morceaux. Les champignons châtaignes fonctionneront, mais le but ici est d’utiliser des variétés plus petites et plus délicates qui cuiront jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes dans la pâte fine presque absente. La vinaigrette convient également aux nouilles. Pour 2 personnes

farine de riz 75g

Eau glacée 125 ml

sel de mer ½ cuillère à café

champignons 400g

huile végétale pour la friture

Pour l’habillage :

graines de sésame 4 cuillères à soupe

eau 50 ml

huile de sésame 1 cuillère à soupe

sauce soja 2 cuillères à soupe

sucre en poudre 1 cuillère à café

vinaigre de riz 1 cuillère à soupe

Préparez la vinaigrette : broyez les graines de sésame en une pâte à l’aide d’un pilon et d’un mortier ou d’un moulin à épices. Ce dernier est beaucoup plus facile. Incorporer l’eau et l’huile de sésame, la sauce soja, le sucre et le vinaigre. La pâte doit être bien liquide. Si nécessaire, ajoutez un peu plus d’eau et réservez.

Mettez la farine de riz et le sel dans une bassine de taille moyenne, versez l’eau glacée et mélangez légèrement. Ignorez les grumeaux : ils disparaîtront pendant le processus de friture.

Vérifiez soigneusement les champignons pour déceler toute trace de sable ou de substrat de culture (mais ne soyez pas tenté de les laver) et coupez les tiges épaisses. Mélangez les différentes variétés ensemble.

Versez l’huile dans une casserole profonde de taille moyenne et faites chauffer à feu modéré. Déposez les champignons, une poignée à la fois, dans la pâte, puis dans l’huile chaude. Laisser frire jusqu’à ce qu’il soit croustillant – environ 2 ou 3 minutes – puis servir avec la vinaigrette, saupoudrée de quelques graines de sésame noir.

