Les recettes de Barbenheimer franchissent la barre du milliard de dollars

Des affiches de films pour Barbie et Oppenheimer sont photographiées à l’extérieur du Cinemark Somerdale 16 et XD à Somerdale, New Jersey, 2023.

« Barbenheimer » reste brûlant au box-office.

La force combinée de Warner Bros.’ « Barbie » et Universel « Oppenheimer » a généré plus de 1,1 milliard de dollars de ventes de billets dans le monde depuis le 21 juillet.

Sur le plan national, « Barbenheimer » a enregistré une baisse des ventes de billets de la deuxième semaine inférieure à la moyenne alors que des millions de cinéphiles se dirigeaient vers les cinémas pour regarder les films populaires. En fait, les ventes de billets des deux films n’ont chuté que de 43 % par rapport à leurs week-ends d’ouverture.

En règle générale, les fonctionnalités à succès verront les ventes de billets chuter entre 50% et 70% après le premier week-end. Les chiffres de la deuxième semaine sont souvent considérés par les analystes du box-office comme un indicateur pour savoir si un film aura une longévité au box-office ou s’il s’effondrera rapidement. Plus la goutte est petite, mieux c’est.

« ‘Barbenheimer’ restera comme l’un des jalons les plus remarquables et les plus imprévisibles de l’histoire du cinéma, non seulement pour ce que cela signifie pour les revenus du box-office de l’industrie, mais aussi comme un événement culturel centré sur le cinéma », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

Au cours du week-end, « Barbie » a ajouté 93 millions de dollars, portant son transport intérieur à 351 millions de dollars. La Greta Gerwig et Mattel coopération pour Warner Bros. approche les 800 millions de dollars dans le monde et pourrait devenir le deuxième film à un milliard de dollars de 2023.

Universel « Oppenheimer », quant à lui, a récolté 46,7 millions de dollars supplémentaires au cours du week-end. Son brut intérieur s’élève désormais à 175 millions de dollars. À l’échelle mondiale, il a généré 405 millions de dollars.

« Pour un marché estival national qui a désespérément besoin d’un coup de pouce au box-office, les débuts simultanés en salles de ‘Barbie’ et ‘Oppenheimer’ le 21 juillet ont déclenché une réaction en chaîne de l’ensemble du box-office qui a imprégné la saison la plus importante avec près des trois quarts d’un milliard de dollars de bonus en espèces », a déclaré Dergarabedian.

À l’approche du premier week-end de « Barbenheimer », le box-office d’été, qui s’étend du premier week-end de mai à la fête du Travail, a baissé d’environ 7% par rapport à 2022. Deux semaines plus tard, il est en hausse de 9%, selon les données de Comscore.

De même, la confluence de ces deux films a stimulé le box-office national global par rapport à celui de l’année dernière jusqu’à présent. Avant « Barbenheimer », les ventes de billets avaient augmenté de 12 %. Deux semaines plus tard, ils étaient en hausse de 20 %.

Cependant, le box-office national global est toujours à la traîne par rapport aux niveaux prépandémiques d’environ 16 %. Et les perspectives de rattrapage s’amenuisent à mesure que les studios commencent à déplacer les grandes versions à l’année prochaine alors qu’Hollywood creuse pour les grèves interminables des écrivains et des acteurs.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est le distributeur de « Oppenheimer ».