Les récepteurs des astrocytes ont un impact différent sur la mémoire chez les hommes et les femmes

Résumé: Les chercheurs ont découvert que les récepteurs des astrocytes ont un impact différent sur la fonction cognitive dans les modèles précliniques masculins et féminins. L’étude révèle que l’on ne peut pas supposer que la signalisation astrocytaire a les mêmes effets cognitifs d’un sexe à l’autre.

Cette découverte suggère que les thérapies ciblant les récepteurs astrocytaires pourraient devoir prendre en compte les impacts spécifiques au sexe.

Faits marquants:

Les récepteurs des astrocytes affectent la mémoire différemment dans les cerveaux masculins et féminins.

Les modifications des récepteurs astrocytaires sont liées à diverses affections neurologiques avec des différences sexuelles connues.

L’étude remet en question l’hypothèse selon laquelle la signalisation astrocytaire aurait des effets cognitifs similaires chez les deux sexes.

Source: Université Weill Cornell

Les scientifiques de Weill Cornell Medicine ont découvert la première preuve que les récepteurs des astrocytes peuvent déclencher des effets opposés sur la fonction cognitive dans des modèles précliniques masculins et féminins.

Les résultats indiquent que les astrocytes, cellules cérébrales qui soutiennent et régulent les neurones, jouent un rôle clé dans les mécanismes cérébraux spécifiques au sexe.

Bien que de nombreuses études aient testé les effets comportementaux des récepteurs astrocytaires, aucune d’entre elles n’a examiné si le sexe biologique jouait un rôle et la plupart n’ont testé que des hommes.

À leur grande surprise, l’équipe a découvert d’autres preuves que l’activation des récepteurs entraînait soit une amélioration, soit une déficience de la mémoire, en fonction du sexe biologique. Crédit : Actualités des neurosciences

Cette étude, publiée le 24 mai dans Rapports de cellulesremet en question l’hypothèse de longue date selon laquelle la signalisation astrocytaire a des effets cognitifs similaires chez les deux sexes.

« Notre étude révèle que les effets cognitifs précédemment rapportés chez les hommes ne peuvent pas être extrapolés aux femmes », a déclaré le Dr Anna G. Orr, professeur adjoint Nan et Stephen Swid de recherche sur la démence frontotemporale et professeur adjoint de neurosciences dans le cerveau de la famille Feil. et Mind Research Institute et l’Institut de recherche Helen et Robert Appel sur la maladie d’Alzheimer à Weill Cornell Medicine.

Des modifications des récepteurs astrocytaires sont observées dans diverses affections neurologiques présentant des différences sexuelles connues, notamment les troubles neurodégénératifs, la schizophrénie, les accidents vasculaires cérébraux et l’épilepsie. Cependant, les mécanismes favorisant les différences entre les sexes restent mal compris.

En quoi les cerveaux masculins et féminins diffèrent-ils ?

Dans l’étude, le Dr Samantha M. Meadows, premier auteur et ancien étudiant diplômé du laboratoire Orr, s’est concentré sur mGluR3, un récepteur prédominant du glutamate dans les astrocytes et un gène hautement modifié dans la démence.

L’équipe a utilisé l’édition génétique et la stimulation de récepteurs modifiés dans des modèles animaux pour manipuler sélectivement les astrocytes et examiner les effets du mGluR3 et des récepteurs associés sur l’apprentissage, la mémoire et d’autres résultats cognitifs et comportementaux.

Les chercheurs ont découvert que l’augmentation des niveaux astrocytaires de mGluR3 améliorait la mémoire chez les femmes plus âgées et que la réduction de ces niveaux était suffisante pour altérer la mémoire chez les jeunes femmes, démontrant que mGluR3 favorise le rappel de la mémoire chez les femmes.

Cependant, chez les hommes, la réduction de la mémoire améliorée par mGluR3 et l’augmentation du récepteur n’ont eu aucun effet. « Il est intéressant de noter que l’impact cognitif de ces récepteurs n’est pas conservé entre les sexes », a déclaré le Dr Meadows.

Pour comprendre si ces effets divergents étaient uniques au mGluR3 ou reflétaient une caractéristique plus large de la signalisation des récepteurs astrocytaires, le Dr Meadows a travaillé avec le co-auteur, le Dr Adam L. Orr, professeur adjoint de recherche en neurosciences au Brain and Mind Research Institute et l’Institut de recherche sur la maladie d’Alzheimer d’Appel, pour stimuler sélectivement différents récepteurs astrocytaires pendant que des souris effectuaient des tâches impliquant l’apprentissage et la mémoire.

À leur grande surprise, l’équipe a découvert d’autres preuves que l’activation des récepteurs entraînait soit une amélioration, soit une déficience de la mémoire, en fonction du sexe biologique. « Le fonctionnement normal du cerveau semble nécessiter un équilibre spécifique au sexe dans la signalisation astrocytaire », a déclaré le Dr Adam Orr.

Cette étude suggère que les modulateurs mGluR3 en cours de développement pour traiter des troubles tels que la schizophrénie et l’anxiété pourraient nécessiter des études plus approfondies pour évaluer leur impact sur les différents sexes.

« Les thérapies influençant les récepteurs astrocytaires peuvent provoquer des effets cognitifs spécifiques au sexe, en partie à cause des rôles divergents des astrocytes chez les hommes et les femmes », a déclaré le Dr Anna Orr.

Le laboratoire étudie ce qui peut causer ces effets différentiels et si d’autres fonctions cérébrales sont également modifiées d’une manière spécifique au sexe.

Abstrait

Les astrocytes hippocampiques induisent des effets de dimorphisme sexuel sur la mémoire

Points forts

Les modifications des niveaux astrocytaires de mGluR3 induisent des effets dépendants du sexe sur la mémoire spatiale

Le mGluR3 astrocytes module le comportement de recherche au rappel d’une manière spécifique au sexe

Astrocytaire G entrée/sortie et G s les récepteurs ont des effets opposés de dimorphisme sexuel sur la mémoire

Résumé

Les récepteurs astrocytes influencent la fonction cognitive et peuvent favoriser des déficits comportementaux en cas de maladie. Ces effets peuvent varier en fonction de variables telles que le sexe biologique, mais on ne sait pas si les effets des récepteurs astrocytaires dépendent du sexe.

Nous avons exploité in vivo l’édition génétique et la chimiogénétique pour examiner les rôles des récepteurs astrocytaires dans la mémoire spatiale et d’autres processus. Nous montrons que les réductions du récepteur métabotropique du glutamate 3 (mGluR3), le principal récepteur astrocytaire du glutamate chez les adultes, altèrent la mémoire chez les femmes mais améliorent la mémoire chez les hommes.

De même, l’augmentation des taux astrocytaires de mGluR3 a des effets dépendants du sexe et améliore la mémoire chez les femmes. Les manipulations de mGluR3 modifient également les stratégies de recherche spatiale lors du rappel d’une manière spécifique au sexe.

De plus, la stimulation chimiogénétique aiguë de G entrée/sortie -couplé ou G s -les récepteurs couplés dans les astrocytes de l’hippocampe induit des effets bidirectionnels et dimorphes sexuels sur la mémoire.

Ainsi, les astrocytes sont des modulateurs de la fonction cognitive dépendant du sexe et peuvent favoriser les différences entre les sexes dans le vieillissement et la maladie.