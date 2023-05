Les récentes attaques de requins inquiètent les amateurs de plage en Floride et à Hawaï

De récentes morsures de requins en Floride et à Hawaï et un cas suspect dans le New Jersey ont suscité l’intérêt pour une question estivale séculaire pour les amateurs de plage – est-il sûr d’aller dans l’eau ?

Les scientifiques et les chercheurs qui étudient les requins ont déclaré que la réponse écrasante à cette question est oui, c’est sûr. Les interactions potentiellement dangereuses entre les humains et les requins sont rares, et les blessures graves et les décès dus aux morsures sont extrêmement rares, ont déclaré les scientifiques.

Néanmoins, la nature dramatique des morsures de requins et les histoires de survivants, comme l’histoire du surfeur hawaïen Mike Morita sur la lutte contre un requin en avril, captivent l’imagination. C’est une bonne idée de se rappeler à quel point les morsures de requin sont rares, ont déclaré les scientifiques.

À quelle fréquence les morsures de requin se produisent-elles ?

Il y a eu généralement environ 70 à 80 morsures de requin non provoquées par an, dans le monde, au cours de la dernière décennie. Et non seulement les morsures de requins sont rares, mais elles sont particulièrement rares ces derniers temps.

Il n’y a eu que 57 morsures non provoquées l’année dernière, et cinq d’entre elles ont été mortelles, selon l’International Shark Attack File de l’Université de Floride. Il y avait eu neuf de ces décès l’année précédente.

Le dossier des attaques de requins rapportait il y a un an que l’une des raisons de la baisse des morsures pourrait être le déclin mondial des populations de requins.

Il est trop tôt dans la saison chaude pour avoir une idée de l’activité de cette année pour les interactions entre les humains et les requins, a déclaré Greg Skomal, un expert des requins à la Massachusetts Division of Marine Fisheries.

« Si nous obtenons beaucoup d’espèces de poissons-appâts et de poissons fourragers près du rivage, nous avons un été très chaud qui attire les gens sur les plages, plus de gens dans l’eau, alors nous pouvons déterminer le risque », a déclaré Skomal.

Quelles sont les zones les plus sujettes aux rencontres avec les requins ?

Les États-Unis et l’Australie sont généralement les sites des morsures de requins les plus signalées. La Floride a eu plus de morsures que partout ailleurs sur Terre l’année dernière avec 16 morsures non provoquées, dont deux ont entraîné des amputations, selon le dossier des attaques de requins.

Ce mois-ci, deux pêcheurs de Floride ont été mordus par des requins lors d’incidents séparés à moins de 36 heures d’intervalle.

Le taux de morsures de requins est resté stable ces dernières années, mais cela pourrait sembler être un phénomène plus courant en raison de la prévalence des smartphones, a déclaré Nick Whitney, scientifique principal au New England Aquarium de Boston. Des applications pour smartphone récemment développées permettent aux utilisateurs de signaler les observations de requins en temps réel.

Quels types de requins sont préoccupants ?

Les requins blancs, les requins taureaux et les requins tigres sont les requins les plus cités par l’International Shark Attack File pour les morsures non provoquées. Ces espèces sont de grands requins qui causent également le plus de décès.

Cependant, il convient de garder à l’esprit que de nombreuses interactions avec les requins concernent des espèces plus petites qui ne sont pas susceptibles de causer des blessures graves, a déclaré James Sulikowski, directeur de la Coastal Oregon Marine Experiment Station à l’Oregon State University. Ces espèces pourraient mordre un humain, réaliser que nous ne sommes pas leur proie préférée et passer à autre chose, a-t-il déclaré.

Est-il sécuritaire de nager?

Oui. Vous courez un risque exponentiel plus élevé d’être blessé dans un accident de voiture sur le chemin de la plage que d’être gravement blessé par une morsure de requin.

Des millions de personnes affluent vers la plage en été lorsque le temps se réchauffe, ce qui augmente la possibilité d’interagir avec un requin. Mais en prenant des précautions simples, comme ne pas transporter d’objets brillants dans l’eau et ne pas nager à l’aube et au crépuscule, les baigneurs peuvent réduire tout risque de rencontre dangereuse avec un requin, a déclaré Sulikowski.

« Nous sommes des intrus dans leur environnement. Ce que nous pouvons faire, c’est être logique et prudent à ce sujet et éviter les zones où les requins vont se nourrir », a déclaré Sulikowski. « Lorsqu’une interaction se produit, c’est une erreur d’identité – nous sommes dans une zone où un requin cherche à manger. »

Patrick Whittle, l’Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.