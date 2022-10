Les récentes attaques de la Russie sont “une crise de colère de sociopathe”, pas une stratégie de guerre gagnante, selon un expert

Les plus grandes frappes aériennes de la Russie contre l’Ukraine depuis le début de la guerre ont tué au moins 19 personnes lundi, ont repoussé des milliers d’Ukrainiens dans des abris anti-aériens et ont coupé l’électricité dans des centaines de villes et de villages.

Les frappes – dénoncées en Occident pour avoir délibérément touché des cibles civiles – ont été saluées par les faucons à Moscou comme un tournant qui démontre la détermination de la Russie dans ce qu’elle appelle son “opération militaire spéciale” en Ukraine.

Mais les analystes militaires occidentaux affirment que les frappes ont eu un coût effarant, ont épuisé une réserve décroissante de missiles à longue portée, n’ont touché aucune cible militaire majeure et sont peu susceptibles de changer le cours d’une guerre qui tourne mal pour Moscou.

“La Russie manque souvent de missiles pour lancer des attaques de ce type, car elle est à court de stocks et les Ukrainiens revendiquent un taux de réussite élevé pour intercepter bon nombre de ceux déjà utilisés”, a écrit Lawrence Freedman, professeur émérite d’études sur la guerre au King’s College. Londres.

“Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle stratégie victorieuse mais d’une colère de sociopathe.”

Les faucons russes jubilent

Le président russe Vladimir Poutine a décrit les frappes comme une réponse à ce qu’il a appelé des attaques terroristes de l’Ukraine, y compris une explosion dimanche qui a endommagé le pont russe vers la Crimée, qu’elle a construit après avoir annexé la péninsule dont elle s’est emparée en 2014.

Les faucons en Russie exigeaient depuis des semaines que Poutine intensifie le conflit, et beaucoup d’entre eux ont salué les attaques de lundi.

Ramzan Kadyrov, le chef loyaliste de Poutine de la région russe de Tchétchénie qui avait récemment appelé au limogeage des commandants militaires, a déclaré qu’il soutenait désormais à 100% la stratégie.

Margarita Simonyan, directrice de RT, la chaîne médiatique étrangère russe, a déclaré que Moscou attendait le moment idéal pour démontrer sa force. Citant un proverbe, elle a tweeté : “Un Russe attelle ses chevaux lentement mais les conduit vite.”

Dmitri Medvedev, chef adjoint du conseil consultatif de sécurité de Poutine, a déclaré que la Russie serait désormais en mesure d’élargir ses objectifs : “Le but de nos actions futures, à mon avis, devrait être le démantèlement complet du régime politique de l’Ukraine”.

L’Ukraine affirme que la Russie a tiré lundi 83 missiles de croisière et qu’elle en a abattu au moins 43. Moscou dit avoir tiré plus de 70 et toutes ses cibles ont été touchées. Les deux parties disent que l’attaque était à grande échelle, du moins depuis la première vague de frappes aériennes de la Russie la première nuit de la guerre en février.

Une femme blessée réagit après le bombardement russe à Kyiv lundi. Les experts militaires occidentaux disent que des attaques aussi intenses ne sont pas durables et ne constituent pas une stratégie de guerre gagnante. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

500 millions de dollars américains de missiles en 1 jour

On estime que chaque missile de croisière Kalibr coûte plus de 6,5 millions de dollars américains, ce qui signifie que Moscou a tiré environ un demi-milliard de dollars de missiles en une seule journée.

Les analystes militaires occidentaux n’ont pas de chiffres précis sur le nombre de missiles restants à la Russie, mais pendant des mois, ils ont pointé des indicateurs suggérant que l’offre est limitée.

Déjà en juillet, Joseph Dempsey et Douglas Barrie de l’Institut international d’études stratégiques notaient que la Russie utilisait de plus en plus des missiles anti-navires pour frapper des cibles au sol. Cela “suggère que Moscou doit rassembler plus soigneusement ses ressources restantes de missiles de croisière d’attaque terrestre armés de manière conventionnelle”, ont-ils écrit.

REGARDER | Poutine sera contraint d’intensifier ou de se retirer, selon un analyste militaire :

Le temps pour Poutine d’intensifier ou de se retirer “approche rapidement”, selon un analyste militaire Alors que la Russie commence à perdre la capacité de mener des opérations militaires sur le terrain en Ukraine, Vladimir Poutine sera bientôt confronté à la décision d’intensifier la guerre en utilisant des armes de destruction massive ou de se retirer d’Ukraine, déclare Nicholas Drummond, un ancien officier de l’armée britannique. et maintenant analyste de la défense.

Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que la sécurisation de plus de défenses aériennes pour l’Ukraine était sa priorité n°1. Les dirigeants occidentaux, dont le président américain Joe Biden, ont promis plus de systèmes, même s’il faut du temps pour les livrer.

L’Ukraine s’appuie désormais sur des systèmes de défense aérienne de l’ère soviétique tels que le S-300. Washington a promis il y a plusieurs mois d’envoyer son système NASAMS sophistiqué, mais a déclaré fin septembre que la livraison était encore dans environ deux mois.

Arrêter tous les missiles presque impossible

Dans la pratique, disent les experts militaires, l’Ukraine ne sera probablement jamais en mesure de défendre l’ensemble de son territoire – le deuxième plus grand d’Europe après la Russie elle-même – contre les attaques contre des cibles dispersées de faible priorité.

Les défenses aériennes, telles que le système de missiles américain Patriot, sont conçues principalement pour protéger des cibles spécifiques et hautement prioritaires. D’autres peuvent fournir une protection plus large, mais sur une zone relativement petite, comme le fameux système “Iron Dome” d’Israël qui protège un pays d’environ un vingtième de la taille de l’Ukraine.

“L’essentiel : tout comme il était difficile d’arrêter Saddam [Hussein] de lancer des SCUD, et même si nous voulons aider l’Ukraine, il est difficile de contrer complètement tous les crimes de guerre de Poutine qui incluent malheureusement le lancement de frappes de missiles contre des cibles civiles », a tweeté Mark Hertling, ancien commandant des forces terrestres américaines en Europe.

REGARDER | La motivation de Poutine est le désespoir, disent les experts :

Revers, désespoir derrière l’augmentation des attaques russes : experts La Russie affirme que l’augmentation des frappes de missiles contre l’Ukraine était une réponse à une attaque contre un pont russe vital en Crimée occupée. Mais les experts disent que les motivations de Vladimir Poutine sont également liées à des revers sur le champ de bataille et à un pari désespéré pour renverser la vapeur.

Pourtant, les attaques de lundi semblent montrer que l’Ukraine est déjà loin d’être sans défense. Alors que l’affirmation de Kyiv selon laquelle plus de la moitié des missiles ont été abattus est impossible à vérifier, la Russie n’a touché aucune cible ayant la plus haute valeur stratégique, comme les bâtiments de direction de la capitale, qui sont probablement les mieux protégés.

La Russie est toujours confrontée aux mêmes difficultés stratégiques qu’avant les attaques de lundi : des forces démoralisées et mal équipées réparties sur une ligne de front de 1 000 kilomètres, avec de longues lignes de ravitaillement vulnérables aux attaques ukrainiennes.

Les avantages initiaux de la Russie, surtout la puissance de feu massive de son artillerie, lui ont permis de détruire et de capturer des villes en mai-juillet. Mais depuis septembre, ses forces d’artillerie lourde se sont avérées de piètre qualité pour défendre le territoire occupé contre des unités ukrainiennes mobiles et de mieux en mieux équipées.

Moscou n’a toujours pas le contrôle de l’espace aérien ukrainien, ce qui permettrait les frappes intensives par jets et hélicoptères qui l’ont aidé à vaincre les rebelles en Syrie et en Tchétchénie.

Ben Hodges, un autre ancien commandant des forces terrestres américaines en Europe, a déclaré que malgré les attaques de lundi, l’Ukraine semblait toujours avoir un “élan irréversible” sur le champ de bataille.

“Le système logistique de la Russie est épuisé et aucun Russe ne veut se battre dans la guerre de Poutine en Ukraine”, a-t-il tweeté.