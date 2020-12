En 2020, les fluctuations féroces du marché boursier causées par la pandémie ont transformé des millions de personnes en investisseurs opportunistes. Après la chute des actions en mars, des commerçants expérimentés et des novices du Nasdaq ont investi leurs dollars dans des sociétés technologiques dynamiques comme Tesla et Zoom, ainsi que dans des entreprises matraquées par les restrictions de Covid, notamment les compagnies aériennes, les restaurants et les croisières.

Pour refléter une année de volatilité et d’investissements impulsifs, Robinhood, l’application de trading populaire qui a suscité la controverse en se commercialisant auprès des jeunes, a publié un vidage de données de fin d’année pour ses utilisateurs. Un communiqué de presse promettait que le récapitulatif Robinhood serait une «expérience personnalisée spéciale qui vous guidera à travers votre parcours d’investissement cette année – des vues aux transactions, vos moments d’investissement les plus mémorables, grands ou petits, et d’autres étapes importantes en cours de route.»

Le récapitulatif de Robinhood – accessible à tous ceux qui avaient un compte actif avant le 15 décembre – montrait les actions achetées par les utilisateurs, les dividendes et les intérêts gagnés, l’action de leur portefeuille sur laquelle ils avaient le plus cliqué et d’autres données.

Quelques personnes loué l’esthétique du récapitulatif et ont dit qu’ils aimé découvrir à quelle heure ils ont adopté Robinhood. «Nous avons été ravis d’entendre de nombreux clients qui ont apprécié revenir sur leur année d’investissement, de la sauvegarde de captures d’écran de leurs récapitulatifs au partage sur les réseaux sociaux», a écrit un porte-parole de l’entreprise dans un e-mail.