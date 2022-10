Les rebondissements à venir d’Anupamaa SHOCKING : une nouvelle personne du passé d’Anuj entre dans la série ; laissera Anu dévasté

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Vanraj perd son calme après avoir pris connaissance des méfaits de Pakhi. Il l’enferme dans la chambre et ne lui permet pas d’aller à l’université. D’autre part, Baa se moque de Pakhi. Pendant ce temps, Barkha expose le vrai visage d’Adhik devant Anuj. Elle dit qu’il voulait s’emparer de leur propriété et s’est rapproché de Pakhi. Alors qu’Adhik dit qu’il aime Pakhi et veut l’épouser. Anuj perd son calme à Adhik.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Anupamaa tentera de faire comprendre à Vanraj et lui dit qu’elle parlera à Pakhi. Vanraj se blâme et dit qu’il ne pourrait pas devenir un bon père. Il devient émotif en parlant à Anupamaa. Kavya prend les responsabilités de la famille Shah. Anuj atteindra la maison du Shah pour confirmer le mariage de Pakhi et Adhik. Vanraj refusera de marier les deux et dit qu’en dehors de lui, personne ne peut décider de l’avenir de sa fille. Vanraj et Anuj vont se battre.

Regarder la promo Anupamaa –

D’autre part, la première femme de Bapuji avec ses enfants entrera dans la maison du Shah. Leur entrée laissera Baa, Vanraj et d’autres choqués. Vanraj apprendra qu’il a des frères et sœurs. Cependant, Anupamaa retourne à l’université pour terminer ses études. Tandis qu’Anuj, qui a eu une aventure avec une fille, l’a mise enceinte. Le fils illégitime d’Anuj entrera dans sa vie. Anuj ne sera pas au courant de la même chose. Que va-t-il se passer ensuite?