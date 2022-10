Les rebelles tuent 2 soldats dans une province des Philippines frappée par le séisme

L’attaque par des guérilleros présumés de la Nouvelle armée populaire dans la ville de Malibcong, dans la province d’Abra, a également blessé un soldat et fait un autre disparu, ont indiqué des responsables militaires. Il n’était pas clair si le soldat disparu avait été capturé par les rebelles.

La province a été frappée dimanche par un tremblement de terre de magnitude 6,4 qui a été ressenti sur une large bande de la principale région de Luzon, au nord du pays. Au moins 44 personnes ont été blessées par le séisme, qui a endommagé plus de 2 000 maisons, écoles, hôpitaux et églises en pierre, et provoqué la fermeture nocturne d’un aéroport international, ont déclaré des responsables de la catastrophe.