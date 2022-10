Les rebelles tuent 2 soldats dans une province des Philippines frappée par le séisme

MANILLE, Philippines (AP) – Des rebelles communistes présumés ont tué deux soldats lors d’une attaque jeudi dans une province du nord des Philippines où les troupes aident les habitants à se remettre d’un violent tremblement de terre, a annoncé l’armée.

L’attaque par des guérilleros présumés de la Nouvelle armée populaire dans la ville de Malibcong, dans la province d’Abra, a également blessé un soldat et fait un autre disparu, ont indiqué des responsables militaires. Il n’était pas clair si le soldat disparu avait été capturé par les rebelles.

La province a été frappée dimanche par un tremblement de terre de magnitude 6,4 qui a été ressenti sur une large bande de la principale région de Luzon, au nord du pays. Au moins 44 personnes ont été blessées par le séisme, qui a endommagé plus de 2 000 maisons, écoles, hôpitaux et églises en pierre, et provoqué la fermeture nocturne d’un aéroport international, ont déclaré des responsables de la catastrophe.

Tout en aidant la région à se rétablir, les responsables locaux se préparent également à une tempête imminente qui pourrait frapper Abra et d’autres provinces voisines.

Les responsables militaires ont fermement condamné l’assaut des rebelles. Les soldats qui ont été attaqués avaient reçu l’ordre de retourner au camp après les patrouilles anti-insurrectionnelles pour un éventuel déploiement dans les villages touchés par le séisme, ont-ils déclaré.

“Cette horrible embuscade contre nos soldats en mode d’intervention en cas de catastrophe est une autre preuve de leur cruauté et de leur inhumanité envers nos compatriotes”, a déclaré le brigadier. a déclaré le général Audrey Pasia dans un communiqué.

Pasia a déclaré que l’armée continuerait à fournir de l’aide à la région dévastée par le séisme malgré l’attaque.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate de la guérilla communiste.

La force rebelle maoïste a été créée en 1969 avec seulement une soixantaine de combattants armés dans la région nord du pays, mais s’est progressivement étendue à travers le pays et est devenue l’une des insurrections communistes les plus anciennes d’Asie.

Les guérilleros restent une menace majeure pour la sécurité nationale malgré les revers de bataille, les redditions et les luttes intestines. La rébellion a fait environ 40 000 morts parmi les combattants et les civils et freiné le développement économique dans des régions reculées où, selon l’armée, quelques milliers d’insurgés sont toujours actifs.

The Associated Press