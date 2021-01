BANGUI, République centrafricaine (AP) – Au moins un soldat de la paix a été tué et deux autres blessés vendredi lors de deux attaques successives par des rebelles armés près de la ville de Grimari en République centrafricaine, a indiqué la Mission des Nations Unies dans le pays.

Des membres d’une coalition de rebelles armés ont organisé les attaques pendant que des soldats de la paix du Burundi et du Bangladesh menaient une opération de sécurité autour de Grimari, à plus de 200 kilomètres au nord-est de la capitale, Bangui. Le soldat de la paix burundais a été tué dans la deuxième embuscade, et deux casques bleus bangladais étaient au cours des attaques et reçoivent des soins, a indiqué la mission de l’ONU en République centrafricaine, connue sous le nom de MINUSCA, dans un communiqué.

Une forte augmentation de la violence ces dernières semaines a contraint plus de 60000 personnes à fuir le pays, cherchant refuge au Cameroun, au Congo et dans d’autres pays voisins, a déclaré l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Le Congo a accueilli le plus grand nombre de réfugiés – environ 50 000 depuis décembre, dont environ 10 000 arrivés mercredi lorsque la coalition rebelle a organisé des attaques à la périphérie de Bangui, a indiqué l’agence des Nations Unies. Cependant, le Cameroun a également connu une augmentation du nombre de familles, en particulier des femmes et des enfants, originaires de République centrafricaine, a-t-il ajouté.

«Au début quand ils sont arrivés, ils disaient que c’était un mouvement préventif, ils avaient peur parce qu’ils se rappelaient les violences qu’ils ont subies en 2013», a déclaré Helen Ngoh Ada, porte-parole de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun. « Dernièrement, ceux qui sont venus ont dit qu’ils étaient venus traumatisés au fond, et qu’ils avaient subi une forme d’abus, de violations des droits de l’homme, et c’est pourquoi ils ont fui », a-t-elle déclaré lors d’une interview à l’Associated Press.

Les gens sont autorisés à passer de la République centrafricaine au Cameroun, mais les frontières sont fermées aux commerçants et les camions et les fournitures ne sont pas entrées en République centrafricaine depuis plusieurs jours, a déclaré Ngoh Ada. «Cela signifie que les moyens de subsistance des habitants de la République centrafricaine sont menacés, et ce sera l’une des raisons pour lesquelles les gens passeraient au Cameroun», a-t-elle ajouté.

Mercredi, les forces de sécurité ont repoussé les attaques des rebelles qui tentaient de s’emparer de Bangui, après d’intenses combats à la périphérie de la ville dans une escalade de violence majeure qui secoue le pays depuis le mois dernier.

Au moins un soldat de la paix rwandais a été tué et un autre blessé, ont indiqué les Nations Unies. Le Premier ministre de la République centrafricaine, Firmin Ngrebada, a déclaré qu’au moins 30 rebelles étaient également morts.

Les rebelles protestent contre la réélection le 27 décembre du président Faustin-Archange Touadera. Suite à l’annonce de la victoire de Touadera le 4 janvier, la coalition rebelle a menacé de prendre la capitale. Ils avaient également pris des villes dans d’autres parties du pays avant les élections.

L’armée est soutenue dans sa bataille contre les rebelles par des forces du Rwanda, de Russie, de France et des Nations Unies.

La République centrafricaine, riche en minéraux, est confrontée à des combats interreligieux et intercommunautaires meurtriers depuis 2013, lorsque des rebelles de la Séléka, à majorité musulmans, ont pris le pouvoir de l’ancien président François Bozize après avoir longtemps revendiqué sa marginalisation. La résistance au régime de la Séléka a finalement conduit les musulmans à être pris pour cible en masse, certains étant battus à mort, des mosquées détruites et des dizaines de milliers de personnes expulsées de la capitale en 2014.

Bozize a été accusé d’avoir enflammé la violence dans ce pays centrafricain ces dernières semaines, qui a éclaté après que la Cour constitutionnelle a rejeté sa candidature en décembre.

