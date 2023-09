Les rebelles touaregs revendiquent le contrôle d’une ville du nord du Mali après des semaines de combats | Nouvelles

Les rebelles affirment avoir pris le contrôle d’un camp militaire et de postes à Bourem aux mains des mercenaires de l’armée et de Wagner, menaçant de faire échouer l’accord de paix de 2015.

Les rebelles touaregs du nord du Mali ont affirmé avoir pris le contrôle d’un camp et de postes militaires dans la ville de Bourem après des semaines de combats contre l’armée nationale et les mercenaires de Wagner, menaçant de faire échouer l’accord de paix de 2015.

La prise mardi de Bourem, située entre les anciennes villes de Gao et Tombouctou, par l’alliance rebelle touareg appelée Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) intervient alors que l’armée a consolidé le pouvoir lors de deux coups d’État en 2020 et 2021 et a chassé les forces françaises et les Nations Unies. mission de maintien de la paix MINUSMA.

« Je confirme que la CMA a pris le contrôle du camp vers 10 heures du matin après des combats très violents », a déclaré le porte-parole de la CMA, Mohamed Elmaouloud Ramadane. Il a indiqué qu’il y avait eu des victimes mais qu’il ne connaissait pas encore le bilan des morts.

Le porte-parole de l’armée malienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

« Des groupes armés non identifiés avaient encerclé le camp et parcouraient la ville », a déclaré par téléphone un habitant local, Mahamoud Ould Mety, à l’agence de presse Reuters.

«Mais les avions ont réagi contre eux. On entend de plus en plus de tirs, les FAMA (Forces armées maliennes) sont présentes en nombre partout dans la ville», a-t-il ajouté.

La région – berceau de la rébellion armée qui a balayé la région du Sahel – a connu une résurgence des tensions ces dernières semaines, déclenchée en partie par le retrait des troupes de maintien de la paix de l’ONU qui ont contribué au maintien d’une paix fragile.

La CMA a été créée par des Touaregs semi-nomades du nord du Mali, qui se plaignent depuis longtemps de la négligence du gouvernement et recherchent l’autonomie pour la région désertique qu’ils appellent Azawad.

L’alliance touarègue a déclaré qu’elle se considérait en « guerre » avec l’armée au pouvoir, qui s’est associée au groupe militaire russe Wagner Group après avoir expulsé les troupes françaises l’année dernière.

Les rebelles touareg ont accusé les forces maliennes et les troupes russes du groupe Wagner de violer le cessez-le-feu de 2015.

La France était intervenue militairement en 2012 après que des groupes armés liés à Al-Qaïda se soient emparés de vastes étendues du nord du Mali à la suite d’un soulèvement touareg. Les groupes armés ont continué de mener de violentes attaques contre les civils et l’armée.

Fin août, les dirigeants militaires avaient appelé les groupes armés à relancer le dialogue, craignant de nouvelles hostilités après le retrait des forces de maintien de la paix de l’ONU.

Les rebelles touareg craignent que le retrait ne donne aux militaires un « prétexte » pour réoccuper les zones que les accords de paix avaient cédées au contrôle central.

Après que les soldats de la paix de l’ONU ont quitté une base le mois dernier, des affrontements ont eu lieu entre les troupes et des groupes armés liés à Al-Qaïda, mais aussi entre l’armée et la CMA.

La mission de maintien de la paix de l’ONU a jusqu’au 31 décembre pour quitter le Mali après une décennie de lutte pour stabiliser le pays.

La mission, composée de 13 000 personnes, a reçu l’ordre de se retirer plus tôt cette année à la demande des dirigeants militaires du Mali, suite au retrait des troupes françaises.