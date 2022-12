Les rebelles syriens ne savaient pas que le militant irakien tué était le chef de l’EI

Les militants de l’opposition syrienne et les médias d’État ne savaient apparemment pas que l’homme tué était le chef de l’EI Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi et l’ont identifié comme étant Abu Abdul-Rahman al-Iraqi.

L’opération a duré deux jours et a débuté le 14 octobre, au lendemain d’un attentat à la bombe contre un bus dans une banlieue de la capitale Damas. Cette attaque a tué 18 soldats syriens et en a blessé au moins 27 autres.

Les médias d’État syriens de l’époque ont rapporté que les autorités avaient reçu des informations selon lesquelles des membres de l’EI avaient des cachettes dans les quartiers nord de Jassem, à environ 60 kilomètres (37 miles) au sud de Damas. Lors de l’opération, les troupes syriennes ont été rejointes par d’anciens rebelles qui s’étaient réconciliés avec le gouvernement en 2018 et ont été autorisés à rester et à garder leurs armes dans la province méridionale de Daraa, et ensemble ils ont lancé une opération contre les cachettes présumées des militants, selon l’agence de presse officielle. SANA a dit à l’époque.