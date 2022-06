Les rebelles iraniens détruisent les sites Web du régime et les caméras de sécurité au milieu des manifestations

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les dissidents iraniens se sont attribués jeudi le mérite du piratage de milliers de caméras de surveillance autour de Téhéran et de dizaines de sites Web gouvernementaux, alors que les rebelles intensifient leurs efforts contre le régime au milieu de manifestations antigouvernementales massives.

Le Mujahedeen-e-Khalq (MEK) a affirmé avoir retiré 5 000 caméras dans la capitale et frappé 150 sites Web municipaux dans le cadre d’une cyberattaque de grande ampleur coïncidant avec l’anniversaire de la mort du grand ayatollah Ruhollah Khomeini.

LES PROTESTATIONS IRANIENNES CONTRE LA SURGENCE DU RÉGIME CLÉRICAL ALORS QUE LES BÂTIMENTS S’EFFONDRENT, LE NOMBRE DE MORTS AUGMENTE

L’Associated Press a rapporté que les médias d’État iraniens ont reconnu la perturbation des caméras – y compris autour du mausolée de Khomenei – et des systèmes de communication utilisés par la ville.

Des images des sites Web montrent des dirigeants du MEK au-dessus d’une image de l’actuel ayatollah Ali Khamenei défiguré par un « X » rouge et appelant à un soulèvement pour renverser le gouvernement. Les dissidents ont déclaré que les caméras piratées comprenaient celles utilisées pour surveiller et enregistrer les plaques d’immatriculation des véhicules passant dans leur champ de vision.

Les responsables du MEK ont déclaré que le chaos était le résultat de leur résistance unie, un réseau d’activistes en Iran qui défigurent les icônes, mobilisent des manifestations et causent des ravages au régime, et ont récemment provoqué une série de perturbations depuis le début de l’année.

En janvier, ils ont incendié une statue de feu le général Qods Qassem Soleimani et perturbé les stations de radio. Les militants ont également déjà visité des sites Web officiels du gouvernement et diffusé des chants antigouvernementaux sur les stations de radio et sur les places. Des responsables ont également affirmé jeudi avoir envoyé des SMS avec des slogans tels que « A bas Khamenei » via les canaux officiels du gouvernement. Plus récemment, des groupes d’activistes ont publié des détails sur les abus présumés dans les prisons publiques, ainsi que des informations sur le personnel et les gardiens de prison.

« Cibler 150 sites Web de la municipalité de Téhéran et supprimer plus de 5 000 caméras de sécurité et des centaines de leurs serveurs, utilisés pour réprimer les soulèvements, est la quatrième du genre dans la série de mesures offensives que les unités de résistance ont affiliées à la principale opposition iranienne, les moudjahidines. -e Khalq à l’intérieur de l’Iran, ont entrepris depuis fin janvier de briser le mur de la censure, de la propagande, de la peur et de l’intimidation par la théocratie au pouvoir, encourageant et enhardissant le peuple iranien à défier et à résister au régime des mollahs », a déclaré Ali Safavi, un membre des affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), dont le MEK est une organisation membre, a déclaré à Fox News Digital.

L’IRAN DISPERSE LA FOULE EN COLÈRE SUR L’EFFONDREMENT D’UN BÂTIMENT TUANT 29

« Les actions d’aujourd’hui témoignent également de l’efficacité et des prouesses croissantes du MEK et de sa capacité à apporter des changements à l’intérieur de l’Iran », a-t-il déclaré.

Les piratages surviennent au milieu des manifestations anti-régime en cours en Iran, déclenchées par la hausse des prix de la nourriture et d’autres biens vitaux, ainsi que par l’effondrement d’un immeuble à Abadan qui a tué au moins 34 personnes.

Des vidéos publiées en ligne ont montré des dizaines de manifestants scandant des slogans antigouvernementaux dans la rue – des scènes qui se produisent régulièrement dans un pays où il y a des signes de mécontentement important quant à la façon dont le gouvernement autoritaire a géré le COVID-19 et l’économie.

Les groupes de résistance ont senti un moment révolutionnaire dans les manifestations, Radjavi tweetant la semaine dernière que « la révolution est en route » et qualifiant Abadan de « manifestation des 43 ans de règne du régime clérical, qui n’a apporté au peuple iranien que le crime , la corruption et le vol. »

L’administration Trump a abandonné l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 et a imposé des sanctions radicales au régime, ce qui a porté un coup dur à l’économie iranienne. L’administration Biden est actuellement engagée dans des pourparlers pour réintégrer l’accord, qui serait probablement accompagné d’un allégement des sanctions pour Téhéran. Cependant, les pourparlers sont au point mort car les négociateurs ont jusqu’à présent eu du mal à parvenir à un accord.

Ned Price, le porte-parole du département d’État, a été interrogé lundi sur les manifestations en cours et a déclaré aux journalistes que les États-Unis soutenaient les manifestants comme ils l’avaient fait lors des manifestations de l’année dernière contre les pénuries d’eau.

« Nous avons envoyé un message très clair au peuple iranien qui reste vrai aujourd’hui. C’était un message du fait que nous sommes avec vous, nous sommes avec le peuple iranien qui essaie de faire entendre sa voix, et que nous appelons le gouvernement iranien de respecter le droit du peuple iranien à manifester pacifiquement et de ne pas réprimer ses revendications fondamentales. »

Timothy Nerozzi de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.