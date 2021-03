WASHINGTON – Les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen ont intensifié les attaques de drones et de missiles contre l’Arabie saoudite au cours du mois dernier, utilisant des drones et des missiles de plus en plus sophistiqués pour atteindre des cibles sur le territoire du royaume, selon des responsables de la défense et des experts.

Les Houthis ont lancé plus de 40 drones et missiles sur l’Arabie saoudite rien qu’en février, a déclaré un haut responsable américain de la défense à NBC News.

« Nous sommes certainement conscients d’une augmentation inquiétante des attaques transfrontalières des Houthis à partir d’une variété de systèmes, y compris des missiles de croisière, des missiles balistiques et des UAV (véhicules aériens sans pilote) », a déclaré le responsable de la Défense.

Les attaques soulignent la capacité des Houthis à frapper des cibles éloignées en Arabie saoudite sur des centaines de kilomètres, y compris le centre de l’industrie pétrolière du royaume.

Mais contrairement à une attaque dévastatrice de drones et de missiles de croisière en septembre 2019 qui a détruit deux usines pétrolières cruciales, l’Arabie saoudite a réussi à abattre de nombreux drones et missiles entrants.

Lors de leur dernière attaque contre l’Arabie saoudite dimanche, les forces houthies ont déclaré avoir lancé un missile Zulfiqar à moyenne portée et 10 drones armés dans les villes orientales de Ras Tanura et Dammam, abritant des installations pétrolières clés, et sept missiles Badr à courte portée et quatre drones sur des cibles dans le sud.

Mohamed Fahim inspecte sa maison qui a été endommagée par un missile intercepté à la suite de ce que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite a déclaré être une attaque de missiles houthis déjouée, à Riyad, en Arabie saoudite, le 28 février 2021 (Ahmed Yosri / Reuters)

En raison de la menace croissante de l’air, l’armée américaine a intensifié son aide aux Saoudiens, partageant des renseignements pour les aider à repérer et intercepter des drones chargés d’explosifs et une gamme de missiles balistiques et de croisière, ont déclaré des responsables de la Défense.

L’Arabie saoudite a déclaré que les attaques de dimanche n’avaient fait aucune victime ni aucun dommage majeur aux installations pétrolières du pays.

Bien que les Saoudiens aient réussi jusqu’à présent à déjouer les récentes attaques, il y a eu des appels rapprochés. Le 11 février, des roquettes Houthi ont frappé l’aéroport international d’Abha dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite, provoquant un incendie sur un avion de ligne civil, mais personne n’a été blessé.

Après l’attaque de septembre 2019 qui a perturbé plus de la moitié de la production pétrolière du royaume pendant des jours, les États-Unis ont fourni des batteries de défense antimissile Patriot à l’Arabie saoudite ainsi qu’un système Terminal High Altitude Area Defense, ou THAAD, pour aider Riyad à repousser les Houthis. menace.

Les systèmes anti-missiles, cependant, sont conçus pour suivre et frapper des missiles arrivant à une altitude plus élevée, et les drones volant à basse altitude constituent une cible plus difficile, en particulier lorsqu’ils sont lancés en plus grand nombre. Les Saoudiens se sont tournés vers l’utilisation d’avions de combat F-15 de fabrication américaine armés de missiles pour s’attaquer aux drones, selon des responsables de la Défense et des experts régionaux.

L’ambassade d’Arabie saoudite à Washington n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Armes et conseils iraniens

L’ampleur et la portée des attaques des Houthis illustrent comment les rebelles ont progressé en tant que force de combat depuis le début de la guerre au Yémen en 2015, et à quel point ils ont bénéficié des armes et des conseils iraniens, selon des analystes régionaux et des experts de l’ONU.

Un rapport de l’ONU de janvier a déclaré qu’il y avait de plus en plus d’indications selon lesquelles l’Iran fournissait des armes et des composants d’armes aux rebelles houthis via des routes de contrebande en mer.

« Un nombre croissant de preuves suggère que des individus ou des entités en République islamique d’Iran fournissent des volumes importants d’armes et de composants aux Houthis », a déclaré le groupe d’experts de l’ONU.

Image: Des soldats de la défense civile entourent un trou à Jazan, en Arabie saoudite, après la chute d’un projectile militaire lancé par les rebelles du Yémen Houthis (Agence de presse saoudienne / via AP)

Des rapports antérieurs de l’ONU ont révélé que les missiles balistiques tirés par les Houthis étaient fabriqués par l’Iran et que les drones utilisés par les Houthis étaient presque identiques en termes de conception et de capacité à ceux produits par l’Iran.

Les Houthis se sont révélés aptes à utiliser des composants fournis par l’Iran – y compris des moteurs de drones, des moteurs de fusée et des appareils électroniques – pour fabriquer des missiles et des drones dans des usines locales, a déclaré Michael Knights du Washington Institute for Near East Policy. Des membres du Hezbollah libanais soutenus par l’Iran ont également contribué à l’effort, a-t-il déclaré.

« Les Houthis avec le soutien iranien et le soutien du Hezbollah libanais ont réussi à rassembler des capacités de frappe assez étonnantes », a déclaré Knights, dont les recherches se sont concentrées sur les capacités militaires iraniennes et houthies.

«Ils ont atteint un niveau de production tel qu’ils peuvent publier beaucoup plus de ces systèmes. Ils ont atteint la maturité technique sur leurs systèmes de production locaux», a déclaré Knights.

L’Iran a nié à plusieurs reprises avoir armé les forces houthistes. La mission iranienne de l’ONU n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’Iran est le seul pays à avoir reconnu les forces houthistes comme étant le gouvernement du Yémen, et son envoyé auprès des rebelles, Hassan Irloo, a été décrit par le département d’État comme un officier du Corps des gardiens de la révolution islamique.

La guerre au Yémen, qui a éclaté en 2015, oppose les Houthis chiites alignés avec l’Iran à une coalition d’États sunnites musulmans, soutenue par les États-Unis, qui souhaite voir le gouvernement internationalement reconnu rétabli au pouvoir. La guerre civile est également devenue un conflit par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

Image: Funérailles des combattants rebelles houthis au Yémen (Hani Al-Ansi / Zuma Press)

Les attaques aériennes des Houthis contre l’Arabie saoudite se sont accompagnées d’une offensive terrestre au Yémen autour de Marib, le dernier bastion nordique du gouvernement yéménite internationalement reconnu. Des responsables de l’ONU ont averti que la chute de Marib pourrait déplacer des centaines de milliers de Yéménites, aggravant ce que les agences d’aide appellent la pire crise humanitaire au monde.

L’assaut des Houthis sur Marib et les salves de missiles sur l’Arabie saoudite coïncident avec un effort international renouvelé pour tenter de négocier un règlement de paix, avec un envoyé américain, Tim Lenderking, concluant 17 jours de pourparlers dans la région cette semaine. Le prêteur a passé plus de temps dans la région à essayer d’obtenir un cessez-le-feu et «bien qu’il y ait des progrès encourageants, plus d’engagement est nécessaire de la part des parties», a déclaré jeudi le département d’État.

Lors d’un événement vendredi à Washington, Lenderking a déclaré qu’un «plan solide» pour un cessez-le-feu soutenu par l’Arabie saoudite était maintenant devant les dirigeants houthis. Mais «tragiquement et quelque peu déroutant», les Houthis semblent donner la priorité à une offensive contre Marib, a déclaré Lenderking lors d’un briefing virtuel organisé par le groupe de réflexion du Conseil de l’Atlantique.

Les Etats-Unis ainsi que la France, l’Allemagne, l’Italie et la Grande-Bretagne ont condamné jeudi l’offensive des Houthis sur Marib et « l’escalade majeure des attaques que les Houthis ont menées et revendiquées contre l’Arabie saoudite », ont déclaré les gouvernements dans un communiqué jeudi.

La poussée militaire des Houthis semble viser à gagner du terrain avant d’éventuels pourparlers de paix et à exploiter les frictions entre l’administration Biden et les Saoudiens, a déclaré Adel Abdel Ghafar, membre du groupe de réflexion Brookings Doha Center.

« Les Houthis ont été encouragés par la décision de l’administration Biden de ne pas soutenir la guerre menée par l’Arabie saoudite contre le Yémen », a déclaré Ghafar, et cherchent à se mettre « dans une position plus forte une fois que les négociations commenceront à mettre fin à la guerre ».

Le président Joe Biden a coupé le soutien à la campagne militaire de l’Arabie saoudite au Yémen peu de temps après son entrée en fonction, et son administration a levé la désignation terroriste des rebelles houthis, affirmant que cela entravait les livraisons d’aide d’urgence à un pays au bord de la famine. Les démocrates au Congrès depuis des années réclamaient la fin du soutien américain à la guerre menée par l’Arabie saoudite, citant des frappes aériennes utilisant des bombes de fabrication américaine qui ont infligé de lourdes pertes civiles.

Mais les critiques ont accusé l’administration Biden d’envoyer le mauvais signal aux Houthis et que les rebelles sont peu incités à faire des concessions.

« Faire pression sur Riyad tout en donnant essentiellement un laissez-passer aux Houthis a créé une asymétrie qu’aucune diplomatie de navette astucieuse n’est susceptible de surmonter », a déclaré Brad Bowman, ancien conseiller en politique de sécurité nationale auprès des sénateurs républicains et maintenant directeur principal de la Fondation pour la défense. groupe de réflexion des démocraties.

L’administration Biden a condamné les attaques des Houthis contre l’Arabie saoudite et a récemment annoncé de nouvelles sanctions contre deux chefs militaires houthis, jurant de « maintenir la pression » sur les rebelles.

Bowman a fait valoir que l’administration devrait agir pour interdire les livraisons d’armes au Yémen, privant les Houthis d’un approvisionnement régulier en armes.

« Le blocage de l’accès aux armes et technologies clés de l’Iran pourrait accroître les incitations pour les Houthis à venir à la table des négociations de bonne foi », a déclaré Bowman.

Charlene Gubash a rapporté du Caire.