Les rebelles Houthis frappent un navire américain au large des côtes du Yémen, dans le golfe d’Aden, augmentant les tensions

Un missile a frappé un navire lundi au large des côtes du Yémen, dans le golfe d’Aden, moins d’un jour après que les rebelles houthis du Yémen ont tiré un missile de croisière antinavire vers un destroyer américain dans la mer Rouge, ont indiqué des responsables.

JERUSALEM (AP) — Les rebelles Houthis ont tiré lundi un missile, frappant un navire américain juste au large des côtes du Yémen, dans le golfe d'Aden, moins d'un jour après avoir lancé un missile de croisière antinavire vers un destroyer américain dans le Rouge. Mer.

L’attaque contre le Gibraltar Eagle, revendiquée plus tard par les Houthis, exacerbe encore les tensions en mer Rouge après les frappes menées par les États-Unis contre les rebelles. Les attaques des Houthis ont transport maritime mondial perturbéau milieu de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, ciblant un couloir crucial reliant les expéditions d’énergie et de marchandises d’Asie et du Moyen-Orient au canal de Suez vers l’Europe.

Les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni, qui supervisent les eaux du Moyen-Orient, ont déclaré que l’attaque de lundi s’était produite à environ 177 kilomètres au sud-est d’Aden. Le capitaine du navire a indiqué que « le côté bâbord du navire avait été touché par un missile d’en haut ».

Les sociétés de sécurité privées Ambrey et Dryad Global ont déclaré à l’Associated Press que le navire était l’Eagle Gibraltar, un vraquier battant pavillon des Îles Marshall. Le commandement central de l’armée américaine a par la suite reconnu la frappe.

“Le navire n’a signalé aucun blessé ni dommage important et poursuit son voyage”, a indiqué le commandement central.

Le porte-parole militaire des Houthis, le général de brigade. Le général Yahya Saree a revendiqué l’attaque dans un discours télévisé enregistré diffusé lundi soir.

“Les forces armées yéménites considèrent tous les navires et navires de guerre américains et britanniques participant à l’agression contre notre pays comme des cibles hostiles”, a-t-il déclaré.

Le navire appartient à Eagle Bulk Shipping, une société basée à Stamford, dans le Connecticut, cotée à la Bourse de New York. Dans une déclaration à l’Associated Press, la compagnie a déclaré que la grève avait causé “des dommages limités à une cale mais (le navire) est stable et se dirige hors de la zone”.

“Tous les marins à bord du navire sont confirmés indemnes”, a indiqué la société. « Le navire transporte une cargaison de produits sidérurgiques. La direction d’Eagle Bulk est en contact étroit avec toutes les autorités compétentes à ce sujet.

Les données de suivi par satellite analysées par AP ont montré que l’Eagle Gibraltar se dirigeait vers le canal de Suez, mais avait rapidement fait demi-tour au moment de l’attaque.

Le Commandement central a déclaré avoir détecté lundi un lancement distinct de missile balistique antinavire vers le sud de la mer Rouge, bien qu’il « ait échoué en vol et ait touché la terre au Yémen ».

L’administration maritime américaine, relevant du département des transports, a également émis un avertissement concernant un « degré élevé de risque pour les navires commerciaux » voyageant près du Yémen.

“Bien que la décision de transit reste à la discrétion des navires et des entreprises individuels, il est recommandé que les navires commerciaux battant pavillon américain et appartenant aux États-Unis” restent à l’écart du Yémen dans la mer Rouge et le golfe d’Aden “jusqu’à nouvel ordre”, indique l’avis. .

Le tir de missile de dimanche vers le navire de guerre américain a également marqué le premier tir des Houthis reconnu par les États-Unis depuis L’Amérique et les pays alliés ont commencé vendredi leurs frappes contre les rebelles. semaines suivantes d’assauts contre les navires en mer Rouge.

Les Houthis tirent en direction de l’USS Laboon, un destroyer de classe Arleigh Burke opérant dans la partie sud de la mer Rouge, a indiqué le commandement central.

Le missile provenait de Hodeida, une ville portuaire de la mer Rouge longtemps détenue par les Houthis, ont indiqué les États-Unis.

“Un missile de croisière antinavire a été tiré depuis les zones militantes Houthis du Yémen soutenues par l’Iran vers l’USS Laboon”, a indiqué le commandement central. “Aucun blessé ni dégât n’a été signalé.”

Les Houthis n’ont pas reconnu cette attaque.

Il n’était pas encore clair si les États-Unis riposteraient aux dernières attaques, bien que le président Joe Biden ait déclaré qu’il “n’hésiterait pas à prendre de nouvelles mesures pour protéger notre peuple et la libre circulation du commerce international si nécessaire”.

Le premier jour de frappes menées par les États-Unis vendredi a touché 28 sites et touché plus de 60 cibles avec des missiles de croisière et des bombes lancées par des avions de combat, des navires de guerre et un sous-marin. Les sites touchés comprenaient des dépôts d’armes, des radars et des centres de commandement, y compris dans des zones montagneuses isolées, ont indiqué les États-Unis.

Les Houthis n’ont pas encore reconnu la gravité des dégâts causés par les frappes, qui, selon eux, ont tué cinq de leurs soldats et en ont blessé six autres.

Les forces américaines ont poursuivi une frappe samedi sur un site radar houthi.

Depuis novembre, les rebelles ont pris pour cible à plusieurs reprises des navires en mer Rouge, affirmant qu’ils voulaient se venger. Offensive israélienne à Gaza contre le Hamas. Mais ils ont fréquemment ciblé des navires ayant des liens ténus ou inexistants avec Israël, mettant ainsi en péril le transport maritime sur une route clé du commerce mondial.

Même le chef du groupe militant libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fait indirectement référence aux attaques croissantes des Houthis contre des navires dans un discours dimanche, affirmant que « la mer est devenue un champ de bataille de missiles, de drones et de navires de guerre » et accusant les frappes américaines d’être responsables de l’escalade maritime. des tensions.

“La chose la plus dangereuse est ce que les Américains ont fait en mer Rouge, cela va nuire à la sécurité de toute la navigation maritime”, a déclaré Nasrallah.

Bien que l’administration Biden et ses alliés aient tenté de apaiser les tensions au Moyen-Orient Pendant des semaines et empêcher tout conflit plus large, les frappes en mer Rouge menacent d’en déclencher un.

Cela affecte également le transport maritime du Qatar, un pays du Moyen-Orient, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gaz naturel. Trois pétroliers de gaz naturel liquéfié récemment chargés au Qatar et à destination du canal de Suez restent au ralenti au large d’Oman, tandis qu’un autre en provenance d’Europe vers le Qatar reste au large de l’Arabie saoudite. QatarEnergy et les responsables gouvernementaux n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

L’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite en exil que combattent les Houthis, a cherché à se distancier des attaques contre les sites houthis alors qu’elle tente de maintenir une détente délicate avec l’Iran et un cessez-le-feu au Yémen. La guerre au Yémen menée par l’Arabie saoudite et soutenue par les États-Unis, qui a débuté en 2015, a tué plus de 150 000 personnes, dont des combattants et des civils, et a créé l’une des pires catastrophes humanitaires au monde, tuant des dizaines de milliers d’autres.

L’armée américaine n’a pas spécifiquement indiqué que les tirs visaient le Laboon, suivant un modèle adopté par les États-Unis depuis le début des attaques des Houthis. Cependant, les marins américains ont reçu des rubans de combat pour leurs actions en mer Rouge, remis uniquement à ceux qui font face à des hostilités actives avec une force ennemie.

Les rédacteurs d’Associated Press Samy Magdy au Caire, Lolita C. Baldor à Washington, Bassem Mroue à Beyrouth et Danica Kirka à Londres ont contribué à ce rapport.

