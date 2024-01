Les rebelles Houthis du Yémen tirent un missile sur un navire de guerre américain, aggravant le pire conflit maritime au Moyen-Orient depuis des décennies

JÉRUSALEM (AP) — Les rebelles Houthis du Yémen a lancé vendredi un missile sur un navire de guerre américain patrouillant dans le golfe d’Aden, le forçant à abattre le projectile, a annoncé vendredi l’armée américaine.

L’attaque contre le destroyer USS Carney a marqué une nouvelle escalade dans la plus grande confrontation en mer que la marine américaine ait connue au Moyen-Orient depuis des décennies, alors que les tirs de missiles Houthis ont incendié un autre navire commercial vendredi soir.

L’attaque de Carney représente la première fois que les Houthis ciblent directement un navire de guerre américain depuis que les rebelles ont commencé leurs attaques contre des navires en octobre, a déclaré un responsable américain sous couvert d’anonymat car aucune autorisation n’avait été donnée pour discuter de l’incident.

Cela contredit une déclaration du commandement central de l’armée américaine, selon laquelle les Houthis ont tiré « vers » le Carney. Comme lors de précédentes frappes, le Pentagone a déclaré qu’il était difficile de déterminer exactement ce que les Houthis tentaient de frapper.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les États-Unis ont tenté de modérer leurs descriptions des frappes visant leurs bases et leurs navires de guerre pour tenter d’empêcher le conflit de se transformer en une guerre régionale plus large.

Il est important de reconnaître l’assaut de vendredi comme une attaque directe contre un navire de guerre américain, a déclaré Brad Bowman, directeur principal de la Fondation pour la défense des démocraties.

“Ils appellent enfin un chat un chat et disent que oui, ils essaient d’attaquer nos forces, ils essaient de nous tuer”, a-t-il déclaré.

Tempérer le langage, tout en visant à empêcher une guerre plus large, a eu l’effet inverse en permettant aux Houthis de renforcer leur position, a-t-il déclaré.

Lors de l’attaque de vendredi, un missile balistique antinavire s’est approché de l’USS Carney, un destroyer de classe Arleigh-Burke impliqué dans les opérations américaines visant à tenter d’arrêter la campagne des Houthis depuis novembre, a indiqué le commandement central.

“Le missile a été abattu avec succès par l’USS Carney”, indique le communiqué. “Aucun blessé ni dégât n’a été signalé.”

Il s’agit de la dernière attaque menée par les rebelles dans leur campagne contre les navires traversant la mer Rouge et les eaux environnantes, ce qui a perturbé le commerce mondial dans un contexte de Guerre d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Le porte-parole militaire des Houthis, le général de brigade. Le général Yahya Saree n’a pas reconnu l’attaque de Carney, mais a revendiqué une attaque au missile contre un navire commercial qui l’a incendié. Il a identifié le navire comme étant le pétrolier Marlin Luanda, battant pavillon des Îles Marshall. L’Associated Press n’a pas pu joindre immédiatement les gestionnaires britanniques du navire.

Les opérations maritimes de l’armée britannique au Royaume-Uni, qui supervisent les voies navigables du Moyen-Orient, ont reconnu qu’un navire avait été touché par un missile et était en feu dans le golfe d’Aden. Il n’était pas clair dans l’immédiat si quelqu’un avait été blessé.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé plusieurs séries de frappes aériennes depuis le début des attaques des Houthis visant les dépôts de missiles et les sites de lancement de missiles des Houthis au Yémen, un pays ravagé par un conflit depuis que les rebelles se sont emparés de la capitale, Sanaa, en 2014.

Depuis novembre, les rebelles ont pris pour cible à plusieurs reprises des navires en mer Rouge, affirmant qu’ils visaient à venger l’offensive israélienne à Gaza contre le Hamas. Mais ils ont fréquemment ciblé des navires ayant des liens ténus ou inexistants avec Israël, mettant ainsi en péril le transport maritime sur une route clé du commerce mondial entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe.

Depuis le début de la campagne de frappes aériennes, les rebelles affirment désormais qu’ils cibleront également les navires américains et britanniques. Mercredi, deux navires battant pavillon américain transportant des marchandises pour le compte des départements d’État et de la Défense américains ont été attaqués par les Houthisforçant un navire de guerre de l’US Navy qui l’escortait à abattre certains projectiles.

Le plus haut commandant de la marine américaine au Moyen-Orient a déclaré à l’AP lundi, les attaques des Houthis étaient les pires depuis la soi-disant guerre des pétroliers des années 1980. Cela a culminé avec une bataille navale d’une journée entre Washington et Téhéran, et a également vu la marine américaine abattre accidentellement un avion de ligne iranientuant 290 personnes en 1988.

Copp a rapporté de Washington.