Les rebelles houthis du Yémen se dirigeront vers l’Arabie saoudite dans le cadre des efforts visant à négocier un cessez-le-feu permanent pour mettre fin à la guerre de longue date au Yémen, selon un responsable houthi et des rapports citant des sources diplomatiques et gouvernementales.

Cette visite, attendue jeudi soir, fait naître l’espoir d’une avancée dans le bourbier du conflit qui a fait des centaines de milliers de morts pour des causes directes et indirectes telles que la famine.

Ali al-Qhoom, membre du conseil politique des Houthis, a déclaré que la délégation rebelle se rendrait à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, à bord d’un avion omanais. Une délégation d’Oman, qui a joué le rôle de médiateur, est arrivée jeudi à Sanaa, la capitale du Yémen tenue par les Houthis, selon des responsables du gouvernement yéménite.

« L’optimisme existe concernant la médiation et les efforts omanais pour parvenir à la paix au Yémen », a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

Al-Qhoom a déclaré que les pourparlers se concentreraient sur la réouverture complète des ports contrôlés par les Houthis et de l’aéroport de Sanaa, le paiement des salaires des fonctionnaires grâce aux revenus pétroliers, les efforts de reconstruction et un calendrier pour le retrait des forces étrangères du Yémen, entre autres. Des sources s’adressant à l’agence de presse Reuters sous couvert d’anonymat ont également déclaré la même chose. Il s’agit de revendications de longue date des Houthis.

Cette visite intervient cinq mois après les négociations des responsables saoudiens à Sanaa et alors qu’un cessez-le-feu négocié par l’ONU continue d’être largement respecté malgré son expiration officielle en octobre.

« Il y a des préparatifs pour qu’une délégation Houthi se rende à Riyad dans les prochaines 72 heures », a déclaré à l’AFP un responsable du gouvernement yéménite proche de la situation, sous couvert d’anonymat.

Un diplomate occidental au Yémen a confirmé la visite, affirmant qu’elle pourrait avoir lieu dans les deux prochains jours. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables saoudiens.

Le Yémen a été plongé dans la guerre lorsque les Houthis ont pris le contrôle de Sanaa en septembre 2014, provoquant une intervention militaire menée par l’Arabie saoudite en mars suivant pour tenter de restaurer le gouvernement reconnu du pays.

Les combats qui ont suivi ont forcé des millions de personnes à quitter leurs foyers, provoquant l’une des pires crises humanitaires au monde dans un pays déjà frappé par des décennies de conflits et de bouleversements.

Le cessez-le-feu de six mois qui a expiré en octobre dernier est toujours en vigueur, mais les progrès vers la paix ont été lents depuis la visite de la délégation saoudienne à Sanaa en avril.

Peur parmi les Yéménites malgré l’optimisme

Le chef du centre de réflexion du Centre d’études stratégiques de Sanaa, Majed al-Madhaji, a déclaré à l’AFP que la visite des Houthis « équivaut à déplacer la relation entre les Houthis et l’Arabie saoudite des coulisses au salon ».

En organisant des pourparlers à Riyad, les deux parties « légitiment cette relation et lui donnent un élan supplémentaire », a-t-il déclaré.

« Sur le plan politique, c’est une étape avancée pour mettre fin au rôle direct de l’Arabie saoudite au Yémen et pour que les Houthis reconnaissent son rôle de médiateur », en plus d’être l’une des parties au conflit.

Selon Baraa Shiban, analyste du Yémen basé à Londres, les responsables saoudiens manifestent une volonté claire de mettre fin à ce qu’ils considèrent comme un conflit long et épuisant.

Mais pour de nombreux Yéménites, l’approche saoudienne visant à mettre fin à la guerre au Yémen est « une répétition de ce que les États-Unis ont fait avec les talibans ». [in Afghanistan] – négocier avec une partie pour mettre fin au conflit plutôt qu’avec toutes les factions politiques », a déclaré Shiban.

« Cela est voué à l’échec à long terme et de nombreux Yéménites craignent que cela ne se termine par un effondrement total », a-t-il expliqué, ajoutant que même si les Saoudiens offrent des incitations aux Houthis pour mettre fin à la guerre, ils ont fait pression sur le gouvernement yéménite, faisant ainsi pression sur le gouvernement yéménite. il est difficile de payer les salaires et de fixer les budgets.

« À court terme, ces pourparlers sont dans l’intérêt du peuple yéménite, mais à long terme, ils encouragent les Houthis à ne pas s’engager auprès du grand public yéménite.

« Cela rend possible une offensive imminente des Houthis sur d’autres provinces yéménites une fois qu’ils se sentiront satisfaits du départ des Saoudiens », a-t-il ajouté.

Tentatives de paix

Les progrès vers la paix au Yémen se sont accélérés depuis que l’Arabie saoudite et l’Iran, grands rivaux régionaux, ont annoncé un rapprochement surprise dans le cadre d’un accord négocié par la Chine en mars, sept ans après avoir rompu leurs relations.

L’Iran affirme soutenir les Houthis diplomatiquement et politiquement, mais nie leur fournir une quelconque aide militaire, bien que les saisies d’armes iraniennes présumées destinées au Yémen semblent contredire cette affirmation.

Washington a fait pression sur son allié traditionnel, l’Arabie saoudite, pour qu’il mette fin à la guerre et a lié une partie de son soutien militaire à la fin de l’engagement du royaume au Yémen.

Oman, frontalier du Yémen, tente depuis des années d’aplanir les différends entre les parties belligérantes et plus largement entre l’Iran, l’Arabie saoudite et les États-Unis.