Les rebelles Houthis du Yémen présentent de nouveaux missiles pendant la guerre entre Israël et le Hamas

Le destroyer lance-missiles de l’US Navy USS Carney dans le canal de Suez, le 18 octobre. US Navy/MCS2 Aaron Lau

Un navire de guerre de la marine américaine a abattu des missiles et des drones lancés sur Israël par les rebelles Houthis du Yémen en octobre.

La tentative d’attaque était une démonstration du solide arsenal de missiles que les Houthis ont constitué.

Malgré leurs limites, ces missiles peuvent toujours menacer les États-Unis et leurs alliés dans la région.

Le mouvement Ansarullah, basé au Yémen, communément appelé rebelles Houthis, a lancé trois attaques de missiles et de drones contre Israël ces dernières semaines, renforçant ainsi la situation. mêlée aérienne dans la région au milieu de la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

Les attaques des Houthis sont une démonstration sans précédent du formidable arsenal du groupe, qui a grandi en taille et en sophistication et pourrait constituer une menace puissante pour les navires de guerre américains opérant dans les voies navigables stratégiquement précieuses autour de la péninsule arabique.

L’attaque initiale des Houthis a été signalée le 19 octobre, lorsque le destroyer lance-missiles de la marine américaine USS Carney a abattu quatre missiles de croisière et 15 drones alors qu’ils volaient vers le nord au-dessus de la mer Rouge, très probablement vers Israël. L’Arabie Saoudite, qui a mené jusqu’il y a peu une guerre de plusieurs années contre les Houthis, aurait intercepté un cinquième missile tiré depuis le Yémen Ce jour là.

Le ministère américain de la Défense plus tard confirmé que les missiles Houthis avaient une portée d’au moins 2 000 kilomètres, soit environ 1 240 milles.

L’USS Carney tire sur des missiles et des drones Houthis au-dessus de la mer Rouge, le 19 octobre. US Navy/MCS2 Aaron Lau

Le 27 octobre, des drones ont provoqué des explosions dans les villes égyptiennes de Taba et Nuweiba, proches de la frontière israélienne, blessant six personnes. Israël dit les drones avaient été lancés depuis le Yémen et que son territoire était leur cible.

Un troisième incident, le 31 octobre, a vu le système avancé de défense aérienne israélien Arrow intercepter un missile balistique Houthi et un chasseur furtif israélien F-35 abattre un missile de croisière.

La nature et l’ampleur des attaques des Houthis ont attiré l’attention internationale, en particulier l’incident du 31 octobre, qui a est dit être l’attaque à plus longue portée avec un missile balistique, la première interception réussie d’un missile balistique par le système Arrow et le premier cas de combattre dans l’espace.

Les Houthis ont déclaré avoir lancé des missiles et des drones en réponse à l’incursion terrestre d’Israël à Gaza, et un porte-parole des Houthis juré le groupe “continuera à mener des frappes de missiles et de drones plus précises jusqu’à ce que l’agression israélienne cesse”.

Un avion de combat F-5 au-dessus d’un défilé militaire organisé par les Houthis pour l’anniversaire de leur prise de pouvoir à Sanaa le 21 septembre. REUTERS/Khaled Abdallah

Ces frappes ont eu lieu peu de temps après que les Houthis ont fait étalage d’un arsenal important et relativement avancé de missiles et de drones. un défilé militaire le 23 septembre.

De nombreuses armes exposées étaient manifestement similaires aux conceptions iraniennes, comme le missile balistique que les Houthis appellent Aqeel, qui a été exposé pour la première fois et est probablement un dérivé du Qiam iranien, ainsi que le missile Toufan, qui semblait être un missile iranien. basé sur le missile balistique iranien à moyenne portée Ghadr.

L’Iran est soupçonné depuis longtemps de fournir aux Houthis des composants pour ces missiles, que le groupe assemble localement. À la suite de l’incident du 19 octobre, un haut responsable américain de la défense a déclaré aux journalistes que Téhéran « augmente la sophistication et la létalité des équipements qu’il fournit aux Houthis depuis des années ».

Matthew Bey, analyste principal de la société de renseignement sur les risques RANE, a déclaré à Insider que la fourniture par l’Iran d’armes sophistiquées a été « cruciale » pour les Houthis, « en particulier lorsqu’il s’agit d’éléments plus avancés comme les systèmes de guidage ».

Missiles lors d’un défilé militaire organisé par les Houthis à Sanaa le 21 septembre. REUTERS/Khaled Abdallah

Alors que les Houthis ont « démontré leur capacité » à lancer des attaques à des distances supérieures à 2 000 kilomètres, les drones et les missiles de croisière du groupe sont « assez faciles à intercepter » compte tenu de leur « nature rudimentaire », a déclaré Bey.

Les missiles balistiques Houthis « se sont révélés depuis longtemps » inexacts, et le groupe ne dispose probablement pas d’un stock très important de missiles et de drones avancés à longue portée, a ajouté Bey. Ces problèmes de fiabilité et d’approvisionnement signifient qu’il est peu probable que les attaques aériennes des Houthis, à elles seules, pénètrent ou submergent les défenses aériennes avancées et multicouches d’Israël.

“Toute attaque des Houthis entraînerait probablement le retrait de certains missiles et drones par les armées saoudiennes et américaines, comme l’a démontré l’attaque du 19 octobre”, a déclaré Bey.

« Tactiques asymétriques »

Missiles balistiques lors d’un défilé militaire Houthi à Sanaa le 21 septembre. REUTERS/Khaled Abdallah

Au cours de leur longue guerre avec l’Arabie Saoudite, les Houthis ont lancé plus de 1 000 missiles et drones au royaume entre 2015 et 2021. Riyad a affirmé avoir intercepté la majorité d’entre eux, même si les attaques ont tué environ 120 personnes.

La plupart des attaques à longue portée des Houthis contre leur voisin du nord n’ont pas réussi à atteindre leurs cibles, signe de la « précision limitée » de ces armes, a déclaré Bey, ajoutant que les Houthis possèdent « certaines capacités anti-navires » mais ont principalement utilisé « des drones maritimes et des explosifs, et non des missiles”, contre des navires au large des côtes yéménites.

L’interception de Carney n’était pas la première rencontre de l’US Navy avec des missiles Houthis. En octobre 2016, l’armée américaine a frappé trois sites radar contrôlés par les Houthis au Yémen avec des missiles de croisière Tomahawk en représailles à deux attaques de missiles visant l’USS Mason, un autre destroyer lance-missiles, dans le détroit de Bab al-Mandeb.

Un aviateur américain près d’une batterie de missiles Patriot sur une base aérienne du centre de l’Arabie saoudite en février 2020. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/POOL/AFP via Getty Images

Il n’est pas encore clair si les capacités améliorées des Houthis permettront au groupe de constituer une menace plus grande pour les navires de guerre américains.

Bryan Clark, chercheur principal à l’Hudson Institute et expert en opérations navales, a noté que les Houthis se sont révélés « très efficaces » dans l’utilisation d’« attaques structurées » combinant « un petit nombre de missiles ou de roquettes avec un grand nombre de drones ».

“Les drones ont tendance à diriger et à suivre la salve de missiles, ce qui leur permet dans un premier temps de confondre ou de submerger les défenses aériennes, puis le dernier groupe de drones peut profiter de la cible ayant probablement épuisé ses défenses en abattant les missiles”, a déclaré Clark à Insider. . “Cette approche a fonctionné contre les raffineries de pétrole saoudiennes et les bases avancées américaines.”

Des marins du centre d’information de combat de l’USS Carney lors d’une opération visant à vaincre les missiles et les drones Houthis le 19 octobre. US Navy/MCS2 Aaron Lau

Si les missiles et drones houthis ont une efficacité limitée, ils sont également relativement bon marché, notamment comparés aux intercepteurs tirés par le système de défense aérienne Patriot de fabrication américaine, dont chacun peut coûter plusieurs millions de dollars.

Durant leur guerre, les Saoudiens ont tiré tellement d’intercepteurs Patriot contre les projectiles Houthis que ils craignaient épuisant leur approvisionnement. Clark a déclaré que les Houthis pourraient utiliser des tactiques asymétriques similaires contre la marine américaine.

“Bien que l’USS Carney ait abattu une attaque de drones et de missiles le mois dernier, il l’a fait en grande partie avec des missiles SM-2 d’une valeur de 300 000 dollars”, a déclaré Clark. “Une attaque aérienne soutenue des Houthis avec des drones coûtant 10 000 dollars ou moins et des missiles antinavires plus anciens fournis par l’Iran pourrait éventuellement épuiser ou submerger le chargeur d’intercepteurs de défense aérienne d’un navire.”

Paul Iddon est un journaliste et chroniqueur indépendant qui écrit sur les développements au Moyen-Orient, les affaires militaires, la politique et l’histoire. Ses articles ont été publiés dans diverses publications axées sur la région.