Les rebelles Houthis du Yémen attaquent un navire américain dans le golfe d’Aden avec un drone porteur de bombes

JERUSALEM (AP) — Un navire américain dans le golfe d’Aden a été attaqué mercredi par un drone porteur de bombes lancé par les rebelles Houthis du Yémen, ont indiqué des responsables.

L’attaque contre le Genco Picardie était la deuxième ces derniers jours visant des navires directement liés à l’Amérique après les frappes menées par les États-Unis contre les Houthis. Il a également souligné les risques pour le transport maritime sur cette voie navigable vitale dans le contexte de la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

L’attaque s’est produite à environ 110 kilomètres au sud-est d’Aden, où le drone s’est écrasé sur le navire, a indiqué l’United Kingdom Maritime Trade Operations, une branche de la marine britannique qui supervise les voies navigables du Moyen-Orient.

Le capitaine du navire a signalé qu’il y avait un incendie à bord qui avait été éteint, a-t-il précisé. “Le navire et l’équipage sont en sécurité et se dirigent vers le prochain port d’escale”, a-t-il ajouté.

Brick. Le général Yahya Saree, porte-parole militaire des Houthis, a identifié le navire attaqué comme étant le vraquier Genco Picardie. Les données de suivi par satellite avaient repoussé ce navire au large de l’Arabie saoudite ces derniers jours alors qu’il se dirigeait vers l’Inde.

Les Houthis « confirment qu’une réponse aux attaques américaines et britanniques est inévitable, et que toute nouvelle attaque ne restera pas sans réponse et sans punition », a déclaré Saree dans un discours vidéo préenregistré.

Les données sur la propriété des navires indiquaient que le propriétaire du Genco Picardie était Genco Shipping & Trading Ltd., basé à New York, et coté à la Bourse de New York.

Dans un communiqué, Genco a reconnu l’attaque et a déclaré que le navire transportait une charge de phosphate naturel.

“Tous les marins à bord du navire sont confirmés indemnes”, a indiqué la compagnie. “Une première inspection effectuée par l’équipage indique que les dommages causés à la passerelle du navire sont limités et que le navire est resté stable et a fait route hors de la zone.”

Les Houthis affirment que ces attaques visent à soutenir le Hamas et les Palestiniens piégés dans la bande de Gaza au milieu de la guerre menée par Israël contre le Hamas. Mais ils ont fréquemment ciblé des navires ayant des liens ténus ou inexistants avec Israël, mettant ainsi en péril le transport maritime sur une route clé du commerce mondial.

Les attaques se sont désormais étendues aux navires liés aux États-Unis. Lundi, les Houthis ont frappé le Gibraltar Eagle, une compagnie américaine.

Les États-Unis et leurs alliés ont mené trois séries de frappes aériennes contre des sites houthis au cours de la semaine dernière, pour tenter de dissuader les militants. Cependant, les Houthis ont lancé plusieurs attaques depuis, mettant encore davantage en péril les navires voyageant sur une route commerciale cruciale pour les expéditions de marchandises et d’énergie en provenance d’Asie et du Moyen-Orient vers l’Europe.

Les attaques des Houthis font partie des tensions plus larges qui secouent la région. L’Iran a mené lundi soir des frappes aériennes en Irak, tuant au moins quatre personnes. L’ambassadeur du Royaume-Uni en Irak, Stephen Hitchen, a déclaré mercredi qu’un ressortissant britannique, Karam Mikhael, figurait parmi les civils tués dans ce pays.

Pendant ce temps, l’Iran est sur le point de reconnaître son propre rôle dans l’attaque d’un navire dans l’océan Indien, près du Sri Lanka et de l’Inde, le 4 janvier. Ensuite, le chimiquier Pacific Gold a été heurté par ce que la marine américaine a appelé « un navire iranien ». “-way Attack”, causant quelques dégâts au navire mais aucun blessé.

Mercredi, la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen a rapporté que les Gardiens de la révolution iraniens avaient mené cette attaque, ainsi qu’une autre attaque non confirmée de manière indépendante sur un navire distinct. Al-Mayadeen est une chaîne politiquement affiliée au Hezbollah qui a déjà annoncé d’autres attaques liées à l’Iran dans la région.

Le Pacific Gold est géré par Eastern Pacific Shipping, basée à Singapour, une société qui est finalement contrôlée par le milliardaire israélien Idan Ofer. Le Pacifique Est a déjà été la cible d’attaques iraniennes présumées.

Mais la possibilité que l’Iran reconnaisse l’attaque de Pacific Gold survient alors que Téhéran tente de se déchaîner sans viser directement ni les États-Unis ni Israël.

La rédactrice d’Associated Press Abby Sewell à Beyrouth a contribué à ce rapport.