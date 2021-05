Les rebelles ethniques du Myanmar abattent un hélicoptère militaire alors que les manifestations anti-coup d’État se poursuivent (VIDEOS)

L’Armée de l’indépendance Kachin (KIA) a déclaré que l’hélicoptère avait été abattu lundi dans la province la plus au nord du Myanmar, Kachin. L’avion aurait été détruit après que l’armée du Myanmar ait lancé des frappes aériennes contre les rebelles.

«Ils ont utilisé des chasseurs à réaction et des hélicoptères de combat depuis huit heures ce matin pour attaquer nos troupes. Nos troupes ont riposté et c’est ainsi que l’hélicoptère a été abattu ». a déclaré un porte-parole du groupe militant, sans préciser les armes utilisées pour abattre l’hélicoptère.

Des images circulant en ligne montrent l’hélicoptère – probablement un avion d’assaut de transport Mi-17 – subissant un coup apparent d’un lanceur de missiles antiaériens portable.

L’hélicoptère a pris feu immédiatement après le coup, devenant incontrôlable et finalement s’écraser au sol.

pic.twitter.com/ALNieDjWgZ – DEMOCRATIE POUR LA BURMA (@peacerunning) 3 mai 2021

Le nombre de personnes à bord de l’avion n’a pas été immédiatement clair et le sort de l’équipage et des passagers reste inconnu. L’armée du Myanmar est restée silencieuse sur l’incident et n’a ni confirmé ni nié la chute de l’avion.

3.5.2021 État de Kachin, district de Bhamo, canton de Momauk Vers 9 heures du matin, les troupes du conseil militaire ont tiré des obus d’artillerie lourde sur la zone du bataillon KIA 25 à l’est de Myothit. Notre KIA a abattu avec succès un hélicoptère militaire Mi-35 Source Myu tsaw kasa pic.twitter.com/CsjUQiOLxn – DEMOCRATIE POUR LA BURMA (@peacerunning) 3 mai 2021

La chute revendiquée par la KIA intervient alors que les manifestations anti-coup d’État se poursuivent à travers le Myanmar. Lundi, des veillées commémorant les victimes des manifestations, ainsi que plusieurs marches, ont eu lieu à travers le pays.

Les résidents de Kan Pauk dans la région de Tanintharyi ont organisé une veillée anti-coup d’État avant l’aube lundi pour soutenir le gouvernement d’unité nationale, exigeant la libération des détenus du régime, dont la conseillère d’État Aung San Suu Kyi et le président Win Myint. #WhatsHappeninglnMyanmarpic.twitter.com/YtPvdZLUGU – Myanmar maintenant (@Myanmar_Now_Eng) 3 mai 2021

Plusieurs personnes ont été tuées au cours du week-end lors de manifestations appelées par leurs organisateurs «La révolution mondiale du printemps au Myanmar.» Les manifestations, qui se déroulent presque quotidiennement depuis trois mois déjà, ont entraîné la mort d’au moins 765 manifestants, selon le décompte du groupe de défense de l’Association d’assistance aux prisonniers politiques.

Le pays a été plongé dans le chaos le 1er février, lorsque l’armée a pris le pouvoir, arrêtant la dirigeante civile démocratiquement élue Aung San Suu Kyi et d’autres politiciens clés. L’armée a allégué que la victoire confortable en novembre, obtenue par le parti au pouvoir, était le résultat d’une fraude électorale. Le coup d’État a mis fin à une courte période de régime civil au Myanmar, qui avait été contrôlé par l’armée pendant des décennies depuis le début des années 1960 jusqu’en 2011.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!