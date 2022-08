Les rebelles éthiopiens proposent une trêve humanitaire malgré la sécheresse

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Oromia, le plus grand des États fédéraux d’Éthiopie, est l’une des zones de sécheresse les plus durement touchées du pays.

L’agence humanitaire des Nations Unies a déclaré ce mois-ci que plus de 20 millions de personnes en Éthiopie auraient besoin d’aide cette année, dont près des trois quarts sont des femmes et des enfants.

“L’Éthiopie est confrontée à sa pire sécheresse au cours des 40 dernières années, et l’impact se fait sentir dans davantage de régions du sud et de l’est du pays”, a déclaré l’agence, notant l’aggravation des niveaux de malnutrition et la mort de plus de 3 millions de têtes de bétail. .