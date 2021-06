Les forces du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) ont annoncé mardi qu’elles contrôlaient totalement la capitale, Mekelle. « Nous contrôlons à 100 % Mekelle », Getachew Reda, porte-parole du TPLF, a déclaré à Reuters.

Nos forces sont toujours à la poursuite vers le sud, l’est, pour continuer jusqu’à ce que chaque centimètre carré de territoire soit vidé de l’ennemi.

Les troupes du TPLF sont entrées dans la ville lundi, les forces loyales au gouvernement central se retirant de la ville. La reconquête de la capitale s’est déroulée en grande partie sans combat, avec seulement de petites escarmouches signalées à sa périphérie.

Les derniers événements dans la région du Tigré ont perturbé les systèmes de communication, avec seulement une poignée d’images de la ville circulant en ligne. Des images de Mekelle montrent prétendument un grand nombre de soldats du TPLF en uniforme dans les rues, les habitants les saluant et agitant les drapeaux de la région.

Alors que Mekelle tombait, le gouvernement éthiopien s’est empressé de déclarer un cessez-le-feu unilatéral tard lundi, affirmant que la cessation avait été annoncée à la demande du gouvernement du Tigré. Il n’était pas exactement clair s’il s’agissait du TPLF ou du gouvernement provisoire, qui aurait fui la capitale aux côtés de l’armée. Getachew, cependant, a décrit le cessez-le-feu présumé comme un « blague, » affirmant que mardi des centaines de personnes ont été tuées dans des escarmouches à la frontière de la seule région Afar.

Un autre endroit stratégique, la ville septentrionale de Shire, a été pénétré par les troupes du TPLF mardi après-midi. La ville a été occupée par l’armée érythréenne, qui a aidé le gouvernement central éthiopien dans sa lutte contre la région des voyous. Les troupes érythréennes auraient fui la ville lundi soir au milieu des événements à Mekelle.

« Tout le monde les accueille et fait la fête. Maintenant il y a beaucoup [of Tigrayan troops] et la plupart d’entre eux sont en uniforme », un habitant de Shire a déclaré à Reuters, sous couvert d’anonymat.

Le TPLF s’est engagé à poursuivre les troupes en retraite hors de la région, en franchissant ses frontières si nécessaire. La menace d’incursions se réfère apparemment à la région d’Amhara, dont les troupes ont activement soutenu le gouvernement central éthiopien, ainsi qu’à l’Érythrée voisine.

Le changement de marée apparent intervient environ huit mois après le début du conflit entre Addis-Abeba et la région du Tigré. Les hostilités ont commencé début novembre 2020, lorsque le gouvernement éthiopien a accusé les forces du TPLF, qui dirigeaient la région, d’avoir organisé une attaque contre une base militaire nationale. Le Premier ministre du pays, Abiy Ahmed, a alors lancé une opération militaire contre la région, affirmant qu’il était nécessaire de « restaurer l’état de droit » là.

Le Premier ministre lauréat du prix Nobel a déclaré un « la victoire » dans la région après environ une semaine de combats, les principales villes étant capturées et la capitale du Tigré tombant peu de temps après. Cependant, le TPLF a conservé ses capacités de combat, passant à des tactiques de guérilla au lieu d’essayer de repousser plusieurs militaires réguliers qui l’attaquent de différents côtés.

Le TPLF est une faction puissante qui a dirigé l’Éthiopie pendant des années avant l’arrivée au pouvoir d’Abiy en 2018, à la suite de manifestations de masse contre le front. Abiy s’est rapidement fait un nom en tant que « pacificateur, » conclure un accord avec l’Érythrée voisine, qui s’était séparée de l’Éthiopie dans les années 1990 après une guerre sanglante. Cette réalisation lui a valu le prix Nobel de la paix en 2019.

Le conflit du Tigré a cependant laissé une entaille importante à l’image d’Abiy, les hostilités étant entachées d’allégations de violations diverses des droits et d’exécutions extrajudiciaires, ainsi que le déplacement de quelque deux millions de personnes au Tigré. Selon les estimations de l’ONU, le conflit a mis au moins 350 000 personnes au bord de la famine, tandis que cinq millions d’autres ont besoin d’une aide alimentaire immédiate. Le TPLF a déjà déclaré qu’il autoriserait l’entrée de toute aide humanitaire dans le Tigré immédiatement, car cela avait été fortement restreint par le gouvernement central.

