Les rebelles du Yémen menacent la paix mais les États-Unis offrent une chance

NATIONS UNIES (AP) – L’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen a déclaré jeudi que la dernière offensive des rebelles houthis du Yémen dans la province centrale riche en pétrole de Marib menace les perspectives de paix, mais il a appelé le soutien de la nouvelle administration américaine aux efforts internationaux visant à mettre fin aux six. guerre de l’année une nouvelle opportunité de rouvrir les négociations.

Martin Griffiths a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU qu’il voyait «un terrain d’entente pour un accord» entre les Houthis et le gouvernement internationalement reconnu pour mettre fin au conflit. « Mais personne ne peut rien faire pour forcer les parties belligérantes à la paix, à moins qu’elles ne choisissent de déposer les armes et de se parler », a-t-il déclaré.

Griffiths était inhabituellement sombre jeudi.

«Je veux souligner ce qui est en jeu», a-t-il déclaré. «La situation militaire dans le pays est extrêmement tendue» – plus qu’à tout autre moment au cours de ses trois années en tant que représentant spécial du Secrétaire général Antonio Guterres au Yémen.

«Au cours du mois dernier, le conflit au Yémen a pris une forte escalade» avec l’offensive en cours des Houthis à Marib, qui est tenue par le gouvernement internationalement reconnu et a été un lieu de débarquement temporaire pour des milliers de Yéménites déplacés par la guerre il a dit.

«J’ai condamné cela à plusieurs reprises … et je répète maintenant mon appel: l’attaque contre Marib doit cesser», a déclaré Griffiths. «Cela met des millions de civils … en danger, en particulier avec les combats qui menacent d’atteindre les camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays.»

Il a déclaré que les civils étaient les plus touchés par les hostilités et a souligné les «violations choquantes» du droit international humanitaire.

Le bureau des médias des Houthis soutenus par l’Iran a répondu, affirmant qu’ils «considèrent la position internationale sur les développements à Marib comme une dissimulation de la poursuite de l’agression« de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite combattant les rebelles au Yémen ».

«Notre peuple ne restera pas les mains liées», indique le communiqué. «Ils ont le droit de poursuivre leur bataille pour la libération.»

La guerre au Yémen a commencé en 2014 lorsque les Houthis se sont emparés de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite et soutenue par les États-Unis est intervenue des mois plus tard pour déloger les rebelles et restaurer le gouvernement internationalement reconnu. Le conflit a tué quelque 130 000 personnes et engendré la pire catastrophe humanitaire au monde.

Parallèlement aux combats de Marib, Griffiths a déclaré qu’il y avait eu «des pics inquiétants de violence et d’hostilités» dans les provinces de Hodeida, où se trouve un port clé, et dans la ville de Taiz, tenue par le gouvernement.

Les attaques transfrontalières en Arabie saoudite, imputées aux Houthis et à leurs partisans, «nuisent aux perspectives de paix et de stabilité régionale», a déclaré Griffiths aux membres du conseil.

Il a salué l’attention renouvelée du président Joe Biden sur la fin de la guerre au Yémen et la nomination d’un nouvel envoyé spécial américain, Timothy Lenderking.

«Cela nous offre une nouvelle opportunité de rouvrir l’espace pour une solution négociée», a-t-il déclaré. «Pour saisir cette chance de revitaliser le processus politique, les parties doivent immédiatement convenir d’un cessez-le-feu à l’échelle nationale.»

Griffiths a récemment rencontré les dirigeants du gouvernement yéménite, les Saoudiens, les Iraniens et Lenderking, et a été en contact avec les Houthis. Il a déclaré qu’il continuerait à engager les parties «sur la voie de l’avenir, et j’espère qu’elles démontreront la volonté de progresser».

Sur une note positive, Griffiths a déclaré que des négociations entre les deux parties sur une deuxième libération des prisonniers et des détenus se déroulaient à Amman, en Jordanie, depuis trois semaines.

«Nous n’en sommes pas encore tout à fait là», a-t-il déclaré, exhortant les parties à conclure avec succès les négociations. «Et j’appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus malades, blessés, âgés et enfants ainsi que de tous les civils détenus arbitrairement, y compris les femmes et les journalistes.

L’écrivain d’Associated Press Noha ElHennawy au Caire a contribué à ce rapport.