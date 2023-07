Les rebelles du NCP obtiendront un nouveau bureau du parti près du secrétariat du Maharashtra

La faction Ajit Pawar du Nationalist Congress Party aura son nouveau bureau — Rashtrawadi Bhavan — près du secrétariat d’Etat. Des sources ont déclaré qu’Ajit Pawar et les députés qui le soutiennent inaugureront bientôt le nouveau Rashtrawadi Bhavan.

Le bureau actuel du parti est situé à Ballard Estate.



Alors qu’Ajit Pawar et ses collaborateurs, dont le député Praful Patel, insistent sur le fait qu’ils sont le parti et non une faction dissidente, la sélection d’un nouveau bureau du parti semble créer une impression contraire.

Le chef vétéran Sharad Pawar, qui a fondé le NCP il y a 24 ans et le dirige depuis, a qualifié le coup d’État de son neveu de « vol ». Sa faction a également limogé six dirigeants, dont les députés Praful Patel et Sunil Tatkare, et a demandé leur disqualification.

Les rebelles, cependant, insistent sur le fait qu’ils sont une « majorité » dans le parti. Ils veulent aussi que Sharad Pawar les rejoigne.

« Nous demandons à Sharad Pawar d’accepter la décision de la majorité du parti… Nous voulons sa bénédiction », a déclaré aujourd’hui Praful Patel.

L’alternative a été énoncée par Ajit Pawar. « S’il y a un problème au sein du parti, la Commission électorale de l’Inde décide qui a le parti et le symbole », a-t-il déclaré.

Les rebelles, suivant le modèle établi par la faction dissidente du Shiv Sena dirigée par le ministre en chef Eknath Shinde l’année dernière, ont nommé leurs chefs de « groupe » et « d’unité d’État ». Ils ont également « limogé » Jayant Patil, le chef d’Etat de la faction dirigée par Sharad Pawar.

M. Pawar, qui a massivement perdu la face après la révolte, a indiqué qu’il n’était pas découragé et qu’il reconstruirait le parti.