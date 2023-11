Les rebelles du Myanmar revendiquent la plus grande offensive contre l’armée depuis le coup d’État

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

SINGAPOUR — Les groupes rebelles du Myanmar affirment avoir remporté une série de victoires sur le champ de bataille contre la junte au pouvoir, renforçant ainsi ce que les analystes en matière de sécurité considèrent comme la plus grande menace à l’emprise de l’armée sur le pays depuis l’éviction d’un gouvernement civil et la prise de contrôle lors d’un coup d’État de 2021. L’offensive surprise, qui a débuté dans le nord, a déplacé des dizaines de milliers de personnes le long de la frontière entre le Myanmar et la Chine, selon les Nations Unies. La campagne a perturbé les entreprises le long de la frontière, irritant Pékin et mettant à rude épreuve les relations de l’armée avec l’un de ses rares alliés restants.

L’armée du Myanmar est impliquée dans une guerre civile sur plusieurs fronts depuis près de trois ans, subissant les attaques de groupes armés ethniques dans ses zones frontalières ainsi que de nouveaux insurgés pro-démocratie au centre du pays qui ont pris les armes après le coup d’État. L’armée a tenté d’écraser la résistance en recourant à des tactiques brutales qui, selon les groupes de défense des droits de l’homme, constituent probablement des crimes de guerre.

Le 27 octobre, une alliance de trois organisations armées ethniques qui étaient largement restées en dehors du conflit a lancé une offensive soudaine et coordonnée dans l’État stratégique du Shan, au nord du pays, frontalier de la Chine, du Laos et de la Thaïlande.

En l’espace de 10 jours, l’Alliance des Trois Fraternités a déclaré avoir capturé plus de 100 avant-postes militaires et pris le contrôle de plusieurs routes principales et postes frontaliers, ce qui devrait nuire financièrement à la junte. Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des soldats rebelles marchant triomphalement à travers les townships et posant devant des armes qui auraient été confisquées à des bataillons militaires.

S’adressant à une chaîne de télévision publique la semaine dernière, un porte-parole de la junte, le général Zaw Min Tun, a fait le rare aveu que l’armée avait cédé le contrôle de trois villes du Shan.

“Il nous a fallu beaucoup de temps pour planifier cette opération”, a déclaré Tar Aik Kyaw, porte-parole de l’Armée de libération nationale Ta’Ang, l’un des groupes de l’alliance, dans une interview. « Nous avons dû tout préparer méthodiquement… pour minimiser les pertes de notre côté. »

L’Armée de libération nationale Ta’Ang, ainsi que ses deux organisations alliées, l’Armée de l’Alliance démocratique nationale du Myanmar et l’Armée d’Arakan, « accueillent favorablement tous les autres groupes luttant contre l’armée », a-t-il ajouté.

Un porte-parole de Myanmar Witness, un groupe de surveillance qui vérifie les informations sur la guerre civile, a déclaré que les enquêteurs avaient commencé à rassembler une quantité substantielle de preuves visuelles de l’offensive. “Dans une région du pays où nous ne voyons normalement que des incidents de conflit sporadiquement sur les chaînes open source, cela représente un changement significatif”, a déclaré le porte-parole Matt Freear.

Comment les frappes aériennes incessantes du Myanmar chassent les familles de camp en camp

Quelques jours après l’offensive dans le nord, les rebelles du sud et les insurgés du centre du pays ont lancé leurs propres assauts. Dans la région de Sagaing, près de la ville de Mandalay, des groupes pro-démocratie ont annoncé mardi avoir repris pour la première fois deux townships sous le contrôle de l’armée.

De nombreux groupes armés du pays sont individuellement trop petits pour renverser l’armée, mais au cours de la semaine dernière, ils ont fait preuve d’un niveau de coopération sans précédent, a déclaré Zachary Abuza, professeur au National War College de Washington qui étudie les questions de sécurité en Asie du Sud-Est. « Ils prennent note les uns des autres et bougent de concert. C’est la pièce intéressante ici.

Les groupes de l’Alliance des Trois Fraternités entretiennent des liens étroits avec la Chine et comptent parmi les acteurs armés les plus puissants sur le territoire frontalier du Myanmar. Contrairement à d’autres groupes rebelles, l’alliance n’a pas immédiatement rejoint la résistance après le coup d’État, adoptant, au moins publiquement, une position neutre entre le mouvement pro-démocratie et l’armée.

Mais cette année, alors que la junte intensifiait ses frappes aériennes à l’échelle nationale, des unités de l’alliance ont commencé à s’affronter avec les forces militaires dans le Shan. Les tensions se sont également accrues en raison de la propagation d’activités illicites dans les zones contrôlées par l’armée. Les dirigeants de l’alliance ont déclaré que l’un des objectifs de l’assaut était d’éliminer les opérations de cyberarnaque, qui ont prospéré dans la zone de non-loi de Kokang.

Les combats ont perturbé les voyages et les échanges commerciaux entre le nord du Shan et la Chine, bloquant potentiellement une source majeure de financement de l’armée. En réponse à l’offensive, la Chine a déclaré lundi que le ministre adjoint des Affaires étrangères Nong Rong s’était rendu au Myanmar ce week-end et avait appelé les responsables à « maintenir la stabilité » le long de la frontière. Il n’est pas encore clair si Pékin était au courant du projet d’attaque surprise de l’alliance.

L’armée birmane a déclaré avoir bombardé des « terroristes ». Cela a tué des enfants.

Les dirigeants et partisans du mouvement pro-démocratie ont célébré l’offensive comme un tournant dans la guerre. Mais les analystes estiment que les groupes rebelles agissent selon leurs propres intérêts et que leurs liens avec le mouvement pro-démocratie sont pour le moins ténus. Le commandant en chef de l’armée, Min Aung Hlaing, s’est également engagé ces derniers jours à répondre par des contre-offensives.

Non loin de Shan, un autre groupe rebelle, l’Armée de l’indépendance Kachin, a fait face à un barrage de frappes aériennes et de tirs d’artillerie après avoir pris le contrôle de deux campements militaires en octobre. Au centre de commandement du groupe, dans la ville de Laiza, les gens se cachent depuis plus d’une semaine, a déclaré le porte-parole du groupe, le colonel Naw Bu.