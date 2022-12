Les rebelles du M23 ont tué des centaines de personnes en République démocratique du Congo, selon des responsables

“Nous envisageons environ 300 morts” dans la région, a déclaré Julien Paluku, l’ancien gouverneur du Nord-Kivu, lors d’un point de presse dans la capitale lundi, a rapporté l’Agence France-Presse. Paluku et le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, ont informé les journalistes des nouveaux détails des victimes, citant la société civile et des groupes communautaires.

“Chaque communauté a pu enregistrer les personnes décédées dans des unités à Kishishe et ses environs”, a déclaré Paluku, qui est maintenant ministre de l’Industrie, ajoutant qu'”une seule communauté compte plus de 105 décès”.

Selon des informations, dont une du Bureau des droits de l’homme des Nations unies, les meurtres ont eu lieu entre le 28 et le 30 novembre, pendant et après des affrontements entre le M23 et d’autres groupes armés.