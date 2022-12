Les rebelles du M23 de l’est du Congo se retirent du territoire occupé

Les rebelles ont quitté la région de Kibumba et ses positions ont été reprises par la Force régionale de l’Afrique de l’Est – une force multinationale chargée de protéger la région. Ce retrait est conforme à un accord conclu le mois dernier lors d’un sommet en Angola, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole politique du M23, dans un communiqué.

BENI, Congo – Les rebelles du M23 de l’est du Congo se sont retirés vendredi d’une partie du territoire qu’ils détenaient, le premier retrait du groupe depuis qu’il a commencé à saisir des étendues de terre il y a plus d’un an.

Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo de la province congolaise du Nord-Kivu, est détenue par le M23 depuis novembre et c’est la plus proche que les rebelles ont pu atteindre à Goma, la capitale régionale de l’est du Congo.

« Nous sommes déterminés à mener des opérations dans le strict respect du droit international humanitaire et des autres conventions », a-t-il déclaré. “Nous apprécions la nature complexe de l’environnement opérationnel, mais notre zèle et notre détermination restent inébranlables.”

Les rebelles du M23 sont en grande partie des Tutsis de souche congolaise qui sont devenus importants il y a 10 ans lorsque leurs combattants ont pris Goma, la plus grande ville de l’est du Congo à la frontière avec le Rwanda. Le groupe tire son nom d’un accord de paix du 23 mars 2009, qu’il accuse le gouvernement congolais de ne pas mettre en œuvre. Le groupe est en grande partie inactif depuis près d’une décennie.

Depuis qu’il a refait surface il y a plus d’un an, le M23 est accusé d’avoir tué des civils et de s’être emparé de terres dans le territoire de Rutshuru, dans l’est du Congo.