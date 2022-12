Les rebelles du M23 de l’est du Congo se retirent du territoire occupé

KIBUMBA, Congo (AP) – Les rebelles du M23 de l’est du Congo se sont retirés vendredi d’une partie du territoire qu’ils détenaient, le premier retrait du groupe depuis qu’il a commencé à saisir des étendues de terre il y a plus d’un an.

Les rebelles ont quitté la région de Kibumba et ses positions ont été reprises par la Force régionale de l’Afrique de l’Est – une force multinationale chargée de protéger la région. Ce retrait est conforme à un accord conclu le mois dernier lors d’un sommet en Angola, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole politique du M23, dans un communiqué.

Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo de la province congolaise du Nord-Kivu, est détenue par le M23 depuis novembre et c’est la plus proche que les rebelles ont pu atteindre à Goma, la capitale régionale de l’est du Congo.

S’adressant aux journalistes vendredi depuis Kibumba, le général Jeff Nyagah, commandant de la force est-africaine, a appelé la population civile à rentrer chez elle en promettant qu’elle serait en sécurité.

« Nous sommes déterminés à mener des opérations dans le strict respect du droit international humanitaire et des autres conventions », a-t-il déclaré. “Nous apprécions la nature complexe de l’environnement opérationnel, mais notre zèle et notre détermination restent inébranlables.”

Les rebelles du M23 sont en grande partie des Tutsis de souche congolaise qui sont devenus importants il y a 10 ans lorsque leurs combattants ont pris Goma, la plus grande ville de l’est du Congo à la frontière avec le Rwanda. Le groupe tire son nom d’un accord de paix du 23 mars 2009, qu’il accuse le gouvernement congolais de ne pas mettre en œuvre. Le groupe est en grande partie inactif depuis près d’une décennie.

Depuis qu’il a refait surface il y a plus d’un an, le M23 est accusé d’avoir tué des civils et de s’être emparé de terres dans le territoire de Rutshuru, dans l’est du Congo.

Plus tôt ce mois-ci, les Nations Unies ont accusé les rebelles d’être responsables du massacre de plus de 130 civils dans deux villages. Le groupe aurait reçu des armes et des troupes du Rwanda voisin, selon un rapport d’experts de l’ONU.

Le retrait des rebelles, vendredi, fait suite à une pression internationale croissante sur le Rwanda pour qu’il cesse de soutenir le M23. Plus tôt cette semaine, les gouvernements français et allemand ont chacun condamné le Rwanda pour son soutien au M23. Dans un tweet en début de semaine, le directeur du ministère allemand des Affaires étrangères pour l’Afrique subsaharienne, Christoph Retzlaff, a déclaré que le M23 devrait rapidement contribuer à une solution à la crise “désastreuse”.

Alors que le retrait du M23 de l’une de ses positions dans l’est du Congo est un premier pas vers une résolution, il reste une fraction des zones contrôlées par les rebelles, selon des experts régionaux.

« Il y a quelques heures, ils étaient encore engagés dans des combats dans le territoire de Masisi montrant des intentions opposées. Ils devraient se retirer de toutes leurs positions, leurs commandants et leurs soutiens impliqués dans des crimes graves devraient être tenus pour responsables », a déclaré Thomas Fessy de Human Rights Watch.

On ne sait pas combien de territoire supplémentaire le groupe cèdera. Il accuse toujours le gouvernement congolais d’attaquer ses positions et de tuer des civils.

Al-Hadji Kudra Maliro a rapporté de Beni.

Justin Katumwa et Al-hadji Kudra Maliro, The Associated Press